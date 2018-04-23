Додано: Пон 23 кві, 2018 12:59

Доброго дня спільнота.

Мова в цій статті піде не про якість обслуговування цього банку. Про це написано багато, а про не компетентність та не бажання організувати роботу яку "любиш".

Отже субота 21.04.18, Київ, вул. Лупківського, 25. Відділення 087. Зібрався великий натовп стареньких людей та чекають виходу з обіду консультанта по оплаті через термінали. Інші співробітники сидячі за склом платежі категорично НЕ принемают і НЕ допомагають тому що, це не входить до їхніх функціональних обов'язків. Але так як обід у них в суботу не передбачений, продовжують сидіти втупившись у монітор створюючи вигляд роботи. Молодь в тому числі і я, не чекаємо закінчення перерви вищезгаданого консульнтанта і набиваємо платіжки самі. В 14.18 ДВА терміналу одночасно дають збій. Сусідці пощастило вона не поповнила термінал грошима. А, я поповнив і отримав першу квітанцію, а на залишок вирішив поповнити телефон тому як термінал здачі не дає. У момент введення номера телефону на клавіатурі і стався цей збій. Коротше ні квітанції ні поповнення рахунку. Питаю у начальника, що треба зробити? Каже пишіть заяву і надайте копію паспорта. Оскільки я, не нашу з собою кожен день паспорт, а посвідчення водія для банку НЕ документ що засвідчує особу. Доводиться йти в банк 23.04.18. У банку таже начальниця Гародня В. М. мені пояснює, що так як у вас немає банківської карти ощадбанку, немає її і у ваших родичів банк згідно з інструкцією не може вам повернути цю суму. На питання, поставити резолюцію відмови на анкеті-заяві ІПТ і послатися на інструкцію, отримав грубу відмову і передану мені назад заяву. З 21-го числа на заяві не було відміток про її прийняття. У самій заяві є прописана альтернатива повернення грошей, готівкою. Розрахунок був на те, що я, не з'явлюся в банк. На питання як вийти зі сформованої ситуації мені було вручено в руки рекламний буклет з номером гарячої лінії банку. Телефонуйте!

У мене в голові відразу прокрутилася думка скільки людей так і не затребували свої гроші з банку через внутрішню інструкцію з якою ми як споживачі не ознайомлені коли поповнюємо термінал грошима. Але поштовхом написання стало не жалість до себе або обдурених, а до людей похилого віку які за звичкою ходять туди платити комуналку. Адже добре ми молоді, а їх серце і нерви можуть не витримати цей стрес.

Тепер, що стосується моїх грошей. Не сподіваюся ні на вибачення ні на вирішення питання. Тому, добровільно їх жертвую Ощадбанку на трейнінг підвищення кваліфікації для своїх співробітників. Залишаю за собою моральне право розміщення даного поста на фінансових ресурсах країни. З повагою, Дмитро.