Доброго дня спільнота. Мова в цій статті піде не про якість обслуговування цього банку. Про це написано багато, а про не компетентність та не бажання організувати роботу яку "любиш". Отже субота 21.04.18, Київ, вул. Лупківського, 25. Відділення 087. Зібрався великий натовп стареньких людей та чекають виходу з обіду консультанта по оплаті через термінали. Інші співробітники сидячі за склом платежі категорично НЕ принемают і НЕ допомагають тому що, це не входить до їхніх функціональних обов'язків. Але так як обід у них в суботу не передбачений, продовжують сидіти втупившись у монітор створюючи вигляд роботи. Молодь в тому числі і я, не чекаємо закінчення перерви вищезгаданого консульнтанта і набиваємо платіжки самі. В 14.18 ДВА терміналу одночасно дають збій. Сусідці пощастило вона не поповнила термінал грошима. А, я поповнив і отримав першу квітанцію, а на залишок вирішив поповнити телефон тому як термінал здачі не дає. У момент введення номера телефону на клавіатурі і стався цей збій. Коротше ні квітанції ні поповнення рахунку. Питаю у начальника, що треба зробити? Каже пишіть заяву і надайте копію паспорта. Оскільки я, не нашу з собою кожен день паспорт, а посвідчення водія для банку НЕ документ що засвідчує особу. Доводиться йти в банк 23.04.18. У банку таже начальниця Гародня В. М. мені пояснює, що так як у вас немає банківської карти ощадбанку, немає її і у ваших родичів банк згідно з інструкцією не може вам повернути цю суму. На питання, поставити резолюцію відмови на анкеті-заяві ІПТ і послатися на інструкцію, отримав грубу відмову і передану мені назад заяву. З 21-го числа на заяві не було відміток про її прийняття. У самій заяві є прописана альтернатива повернення грошей, готівкою. Розрахунок був на те, що я, не з'явлюся в банк. На питання як вийти зі сформованої ситуації мені було вручено в руки рекламний буклет з номером гарячої лінії банку. Телефонуйте! У мене в голові відразу прокрутилася думка скільки людей так і не затребували свої гроші з банку через внутрішню інструкцію з якою ми як споживачі не ознайомлені коли поповнюємо термінал грошима. Але поштовхом написання стало не жалість до себе або обдурених, а до людей похилого віку які за звичкою ходять туди платити комуналку. Адже добре ми молоді, а їх серце і нерви можуть не витримати цей стрес. Тепер, що стосується моїх грошей. Не сподіваюся ні на вибачення ні на вирішення питання. Тому, добровільно їх жертвую Ощадбанку на трейнінг підвищення кваліфікації для своїх співробітників. Залишаю за собою моральне право розміщення даного поста на фінансових ресурсах країни. З повагою, Дмитро.
2201dvk1975 написав:Тепер, що стосується моїх грошей.
Вот шо может делать такой молодой-гарячий около пышного ТСО? ну тока разве шо закинуть пару сковородок на пополняху своей МК и дальше, одойдя в сторонку он толпы замученных пенсов, сев на смарагдовый диванчик быренько нащёлкать со смарта всю коммуналку, нашару Советую вам вернуться в ото 087 отделение -- новейшее, светлое и большое и за 15 мин. открыть МК, нашару. Активировать ИБ и закинуть оте патеряные гроши на МК, затем мона из ИБ СЭПом закинуть их на любую карту Неньки, нашару. ну или таки оплатить ту коммуналку, уже сидя на смарагдовом диванчике.
А за пенсов не переживайте, им очень нравится толкаться в тех очередях, кляня текущую власть Я на днях очередную старушку, которой тож квиташки не выдали, таки сагитировал обратиться к любимому внуку, дать ему червонец на мороженое, и таки заставить оплачивать коммуналку бабули через инет
ПС. Кстати, ота железяка называется ТСО... от слова Самообслуживание. Вот причем здеся девочки? Тут свои руки нужны
2201dvk1975 написав:Тепер, що стосується моїх грошей. Не сподіваюся ні на вибачення ні на вирішення питання. Тому, добровільно їх жертвую Ощадбанку на трейнінг підвищення кваліфікації для своїх співробітників. Залишаю за собою моральне право розміщення даного поста на фінансових ресурсах країни. З повагою, Дмитро.
а нафига было вообще соваться к ощадовскому ТСО не имея их карты? то что банк отказался вам вернуть деньги через кассу это дикость, но если бы перед оплатой вы прошли идентификацию как клиент ощада и произошел сбой - то банк знает кто платил и кому вернуть. а в этой ситуации от честно не представляю как можно идентифицировать что возвращается тому же человеку что пихал деньги в ТСО.
2201dvk1975 написав в Пон 23 кві, 2018 12:59: “У банку таже начальниця Гародня В. М. мені пояснює, що так як у вас немає банківської карти ощадбанку, немає її і у ваших родичів банк згідно з інструкцією не може вам повернути цю суму.”
Из-за подобной ситуации с ТСО ПриватБанка, пришлось там открывать банковскую карту (правда всучили кредитную). Иначе–никак! Через пару дней на неё упала моя сотка.