На Приват и Абанк, на погашение кредитки.
Так это ж не значит, что они накапливаются, а потом все скопом отправляются после 15:00. Отправляются по мере поступления.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:08
На Приват и Абанк, на погашение кредитки.
Так это ж не значит, что они накапливаются, а потом все скопом отправляются после 15:00. Отправляются по мере поступления.
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:18
Re: Ощадбанк
согласен но ОфПред именно про 15:00 грил, но то такээ
советуете вот щас ещё разок щительней проверить?
щааа, мы их
... делайте хоть что-нибудь!
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