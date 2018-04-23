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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1318131913201321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:08

  clientage написав:А вы куда оправляли оту посылочку в 9:30?

На Приват и Абанк, на погашение кредитки.

  clientage написав:Платежі, здійснені до 15:00 (крім вихідних/святкових днів), відправляються поточного дня

Так это ж не значит, что они накапливаются, а потом все скопом отправляются после 15:00. Отправляются по мере поступления.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:18

Re: Ощадбанк

  Ferlakur написав:Так это ж не значит, что они накапливаются, а потом все скопом отправляются после 15:00. Отправляются по мере поступления.

согласен :) но ОфПред именно про 15:00 грил, но то такээ :wink:
советуете вот щас ещё разок щительней проверить?
щааа, мы их

Ап. В 12:50 пришла СМС-ка о зачислении в ОТП. Снимаю шляпу :oops:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:26

Re: Ощадбанк

Пополнял пенсионную карту другого аккаунта с Мій комфорт через online.oschadbank.ua по тарифу 0,1% + 2 грн.
Если СЕП бесплатный, то можно сделать это бесплатно, зная только номер карты?
Інкогніто
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