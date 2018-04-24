На Приват и Абанк, на погашение кредитки.
Так это ж не значит, что они накапливаются, а потом все скопом отправляются после 15:00. Отправляются по мере поступления.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:08
На Приват и Абанк, на погашение кредитки.
Так это ж не значит, что они накапливаются, а потом все скопом отправляются после 15:00. Отправляются по мере поступления.
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:18
Re: Ощадбанк
согласен но ОфПред именно про 15:00 грил, но то такээ
советуете вот щас ещё разок щительней проверить?
щааа, мы их
Ап. В 12:50 пришла СМС-ка о зачислении в ОТП. Снимаю шляпу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:26
Re: Ощадбанк
Пополнял пенсионную карту другого аккаунта с Мій комфорт через online.oschadbank.ua по тарифу 0,1% + 2 грн.
Если СЕП бесплатный, то можно сделать это бесплатно, зная только номер карты?
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:18
Нет, нуна знать номер картсчета, ФИО, ИНН и лучше ещё МФО уточнить для того региона де пенсионка
Но мона за 5грн перегнать до 14994грн через Ощад-р2р по номеру карты
А ещё лучше просто дружить с Моней
ПС. И не мешало бы уточнить с какой комис зачисляют нецелевые на ту пенсионку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:18
Re: Ощадбанк
Шановні!
Повертаючись до теми зниження відсоткових ставок по раніше відкритим депозитам (обговорювалось тут кілька сторінок назад)...
Я отримав абсолютно необґрунтовану відповідь-відмову на мою заяву в регіональне (обласне) управління.
Порадьте, будь ласка, легітимні наступні кроки, якщо такі є. Можливо заява на голову правління тощо.
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