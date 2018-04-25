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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1319132013211322

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:33

Кому нибудь уже пришли % по МЗ? Что то тишина? :(
olgerd
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:47

Re: Ощадбанк

olgerd написав:Кому нибудь уже пришли % по МЗ? Что то тишина? :(
минута назад уже пришли


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:46

  olgerd написав:Кому нибудь уже пришли % по МЗ? Что то тишина? :(

Еще в 8 утра были
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:21

А чи не вчора ще Моя банка мала виплатити % по МЗ? :wink:
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 1319132013211322
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