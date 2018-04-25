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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:47
olgerd написав:
Кому нибудь уже пришли % по МЗ? Что то тишина?
минута назад уже пришли
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Додано: Чет 26 кві, 2018 09:46
olgerd написав:
Кому нибудь уже пришли % по МЗ? Что то тишина?
Еще в 8 утра были
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:21
А чи не вчора ще Моя банка мала виплатити % по МЗ?
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