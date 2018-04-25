Додано: Чет 26 кві, 2018 12:22

serg1974 написав: А можно конкретнее про вашу ситуацию? А можно конкретнее про вашу ситуацию?

У лютому 2017 р. відкрив три гривневих "стовпчика" на різні терміни - 9 міс., 12 міс, 18 міс. Всі депозити при відкритті автоматично отримали надбавку до відсоткової ставки, бо я отримую заробітну плату через ОБ.В текстах всіх трьох депозитів наявна стандарта фраза "По першим двом депозитам, як тільки сума на них перевищувала иежу по програмі лояльності, відсоткова ставка автоматично зростала на вказану величину (і межі і величина надбавки до % відповідала умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депозитних договорів).По третьому депозиту:- відсоткова ставка при відкритті - 18.00%- в лютому 2018 р. поповнив, сума на депозиті перевищила встановлену програмою лояльності межу, відсоткова ставка автоматично збільшилась до 18.75% відповідно до програми лояльності (правильна відсоткова ставка відображалась і в "Ощад24/7" і в виписці)- з 01.03.2018 р. і в "Ощад24/7" і в виписці відсоткова ставка несподівано знизилась до 18.00% (надбавка, описана в попередньому маркері зникла). При цьому за кілька днів лютого за період з моменту поповнення до кінця лютого відсотки нарахувалися за збільшеною ставкою, а з 01 березня до закінчення місячного періоду - за зниженою ставкою.Контакт центр рекомендував написати електронного листа на контактний e-mail - відповіді немає.Керівник локального відділення нібито погоджується з моїми аргументами, але стверджує, що сам вирішити питання не може та рекомендує написати офіційну заяву на ім'я керівника регіонального (обласного) управляння. Заяву написав і відповідь отримав через ~2 тижні. Основні тези (не дослівно) - все нараховано вірно, умови програми лояльності щойно змінені (відсутні будь-які посилання на атрибути такого рішення - дата, номер тощо).На всякий випадок - в умовах ДКБО, що діяли на момент укладання депозитних договорів ("") відсутня будь-яка інформація про те, що бонуси не сумуються. А вже у наступних змінах ДКБО така примітка з'явилася ("").От мені й цікаво, які ще кроки можна (хоча б теоретично) зробити до звернення до суду?Поки що я намагаюсь написати офіційну зайву на голову правління. А далі?..