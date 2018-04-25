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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1319132013211322

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:33

Кому нибудь уже пришли % по МЗ? Что то тишина? :(
olgerd
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:47

Re: Ощадбанк

olgerd написав:Кому нибудь уже пришли % по МЗ? Что то тишина? :(
минута назад уже пришли


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:46

  olgerd написав:Кому нибудь уже пришли % по МЗ? Что то тишина? :(

Еще в 8 утра были
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:21

А чи не вчора ще Моя банка мала виплатити % по МЗ? :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:22

Re: Ощадбанк

  serg1974 написав:А можно конкретнее про вашу ситуацию?

У лютому 2017 р. відкрив три гривневих "стовпчика" на різні терміни - 9 міс., 12 міс, 18 міс. Всі депозити при відкритті автоматично отримали надбавку до відсоткової ставки, бо я отримую заробітну плату через ОБ.
В текстах всіх трьох депозитів наявна стандарта фраза "…розмір процентної ставки, зазначеної в Договорі, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", затвердженої Банком на дату укладання цього Договору…"
По першим двом депозитам, як тільки сума на них перевищувала иежу по програмі лояльності, відсоткова ставка автоматично зростала на вказану величину (і межі і величина надбавки до % відповідала умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депозитних договорів).
По третьому депозиту:
- відсоткова ставка при відкритті - 18.00%
- в лютому 2018 р. поповнив, сума на депозиті перевищила встановлену програмою лояльності межу, відсоткова ставка автоматично збільшилась до 18.75% відповідно до програми лояльності (правильна відсоткова ставка відображалась і в "Ощад24/7" і в виписці)
- з 01.03.2018 р. і в "Ощад24/7" і в виписці відсоткова ставка несподівано знизилась до 18.00% (надбавка, описана в попередньому маркері зникла). При цьому за кілька днів лютого за період з моменту поповнення до кінця лютого відсотки нарахувалися за збільшеною ставкою, а з 01 березня до закінчення місячного періоду - за зниженою ставкою.
Контакт центр рекомендував написати електронного листа на контактний e-mail - відповіді немає.
Керівник локального відділення нібито погоджується з моїми аргументами, але стверджує, що сам вирішити питання не може та рекомендує написати офіційну заяву на ім'я керівника регіонального (обласного) управляння. Заяву написав і відповідь отримав через ~2 тижні. Основні тези (не дослівно) - все нараховано вірно, умови програми лояльності щойно змінені (відсутні будь-які посилання на атрибути такого рішення - дата, номер тощо).
На всякий випадок - в умовах ДКБО, що діяли на момент укладання депозитних договорів ("Додаток №2. Умови розміщення депозитів (вкладів) фізичними особами") відсутня будь-яка інформація про те, що бонуси не сумуються. А вже у наступних змінах ДКБО така примітка з'явилася ("* Бонуси не сумуюються").

От мені й цікаво, які ще кроки можна (хоча б теоретично) зробити до звернення до суду?
Поки що я намагаюсь написати офіційну зайву на голову правління. А далі?..
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:48

Господа! А что с ИБ ? Ни те депо открыть ни пополнить с карточного не даёт...
У всех так? или это я такой везучий... :roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:53

  Карамболь написав:Господа! А что с ИБ ? Ни те депо открыть ни пополнить с карточного не даёт...
У всех так? или это я такой везучий... :roll:

да, чота депо не подгружаются
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:05

Stringer пару часов назад ещё всё грузились... пополнить тока нельзя было... потом отвалилось открытие депо... а сейчас уже и список отвалился - наверное пилят что-то садисты, блин... :)
Карамболь
 
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  #<1 ... 1319132013211322
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