Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:27
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:11
Все верно
Внутренним решением банки выбрав между ограничением пополнях старых столбов и порезкой суммирования программ лояльности было принято решение порезать лояльность. Вернуть в зад суммирование индивидуально почти не реально (по словам начальника отделения из 20 обращений вернули лояльность только 1 ВИПУ со связями и огромной суммой)
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:19
Не понял. Какие ДВА разных критерия ?
У нас же один критерий - сумма вклада.
У меня вопрос в том что порезали именно величину этой надбавки, насчитываемой по критерию " сумма вклада". Порезали, несмотря на то что в договоре написали "що діяла на момент укладання..."
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