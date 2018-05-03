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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1320132113221323

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:27

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Тобто у вас два різних бонуси чи як?

Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:11

  Sungsam написав:
  Scholar написав:Тобто у вас два різних бонуси чи як?

Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів


Все верно
Внутренним решением банки выбрав между ограничением пополнях старых столбов и порезкой суммирования программ лояльности было принято решение порезать лояльность. Вернуть в зад суммирование индивидуально почти не реально (по словам начальника отделения из 20 обращений вернули лояльность только 1 ВИПУ со связями и огромной суммой)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:19

  Sungsam написав:
  Scholar написав:Тобто у вас два різних бонуси чи як?

Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів

Не понял. Какие ДВА разных критерия ?
У нас же один критерий - сумма вклада.

У меня вопрос в том что порезали именно величину этой надбавки, насчитываемой по критерию " сумма вклада". Порезали, несмотря на то что в договоре написали "що діяла на момент укладання..."
serg1974
 
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