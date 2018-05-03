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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1320132113221323 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 444 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 135 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 119 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 90 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 444 Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:27 Re: Ощадбанк Scholar написав: Тобто у вас два різних бонуси чи як? Тобто у вас два різних бонуси чи як?

Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) двабонуси закритеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів Sungsam Повідомлень: 79 З нами з: 05.10.11 Подякував: 11 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:11 Sungsam написав: Scholar написав: Тобто у вас два різних бонуси чи як? Тобто у вас два різних бонуси чи як?

Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) двабонуси закритеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів



Все верно

Внутренним решением банки выбрав между ограничением пополнях старых столбов и порезкой суммирования программ лояльности было принято решение порезать лояльность. Вернуть в зад суммирование индивидуально почти не реально (по словам начальника отделения из 20 обращений вернули лояльность только 1 ВИПУ со связями и огромной суммой) Все верноВнутренним решением банки выбрав между ограничением пополнях старых столбов и порезкой суммирования программ лояльности было принято решение порезать лояльность. Вернуть в зад суммирование индивидуально почти не реально (по словам начальника отделения из 20 обращений вернули лояльность только 1 ВИПУ со связями и огромной суммой) Sergion Повідомлень: 335 З нами з: 02.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:19 Sungsam написав: Scholar написав: Тобто у вас два різних бонуси чи як? Тобто у вас два різних бонуси чи як?

Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) двабонуси закритеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів

Не понял. Какие ДВА разных критерия ?

У нас же один критерий - сумма вклада.



У меня вопрос в том что порезали именно величину этой надбавки, насчитываемой по критерию " сумма вклада". Порезали, несмотря на то что в договоре написали "що діяла на момент укладання..." Не понял. Какие ДВА разных критерия ?У нас же один критерий - сумма вклада.У меня вопрос в том что порезали именно величину этой надбавки, насчитываемой по критерию " сумма вклада". Порезали, несмотря на то что в договоре написали "що діяла на момент укладання..." serg1974 Повідомлень: 593 З нами з: 27.10.10 Подякував: 29 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:01 ScholarЧим далі я в Ощаді, тим більше впевнююся, що це таке болото радянщини в найгіршому сенсі цього слова! Так, декларують якісь принципи... Але , на звертання не реагують, щось придумують для того, щоб життя медом не здавалося... У мене складається уява, що зараз Ощадом керує якийсь Огурцов від держави: не пущать, малчать, низ-зя! Не знаю... Здавалася б не погані дівчата працюють у відділенні...Декілька разів писав-нуль уваги, відповіді немає. Обговорити проблему з клієнтом? та ви що? Відгородилися внутрішніми телефонами- недоступні!Неначе цей банк один на весь світ і більше немає інших! Ну, як мінімум на Європу! Прямо й не знаю що далі робити. Чим далі я в Ощаді, тим більше впевнююся, що це таке болото радянщини в найгіршому сенсі цього слова! Так, декларують якісь принципи... Але , на звертання не реагують, щось придумують для того, щоб життя медом не здавалося... У мене складається уява, що зараз Ощадом керує якийсь Огурцов від держави: не пущать, малчать, низ-зя! Не знаю... Здавалася б не погані дівчата працюють у відділенні...Декілька разів писав-нуль уваги, відповіді немає. Обговорити проблему з клієнтом? та ви що? Відгородилися внутрішніми телефонами- недоступні!Неначе цей банк один на весь світ і більше немає інших! Ну, як мінімум на Європу! Прямо й не знаю що далі робити. omg1612

Повідомлень: 9 З нами з: 14.07.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1320132113221323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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