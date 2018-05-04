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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1320132113221323

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 444
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 444
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:27

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Тобто у вас два різних бонуси чи як?

Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:11

  Sungsam написав:
  Scholar написав:Тобто у вас два різних бонуси чи як?

Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів


Все верно
Внутренним решением банки выбрав между ограничением пополнях старых столбов и порезкой суммирования программ лояльности было принято решение порезать лояльность. Вернуть в зад суммирование индивидуально почти не реально (по словам начальника отделения из 20 обращений вернули лояльность только 1 ВИПУ со связями и огромной суммой)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:19

  Sungsam написав:
  Scholar написав:Тобто у вас два різних бонуси чи як?

Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів

Не понял. Какие ДВА разных критерия ?
У нас же один критерий - сумма вклада.

У меня вопрос в том что порезали именно величину этой надбавки, насчитываемой по критерию " сумма вклада". Порезали, несмотря на то что в договоре написали "що діяла на момент укладання..."
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:01

ScholarЧим далі я в Ощаді, тим більше впевнююся, що це таке болото радянщини в найгіршому сенсі цього слова! Так, декларують якісь принципи... Але , на звертання не реагують, щось придумують для того, щоб життя медом не здавалося... У мене складається уява, що зараз Ощадом керує якийсь Огурцов від держави: не пущать, малчать, низ-зя! Не знаю... Здавалася б не погані дівчата працюють у відділенні...Декілька разів писав-нуль уваги, відповіді немає. Обговорити проблему з клієнтом? та ви що? Відгородилися внутрішніми телефонами- недоступні!Неначе цей банк один на весь світ і більше немає інших! Ну, як мінімум на Європу! Прямо й не знаю що далі робити. :? :(
omg1612
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:53

Забрав $$$ з ощад банку
Відали по перед замовленю без проблем навіть одинички були
Запитували чому забираю
(Вони мабуть своїх смішних відсотків не бачили)
Відповів що процент малий.
----
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:13

Re: Ощадбанк

  omg1612 написав:Ощадом керує якийсь Огурцов
мастер огуречных оргий))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:20

  Ukrainian написав:Забрав $$$ з ощад банку
Відали по перед замовленю без проблем навіть одинички були
Запитували чому забираю
(Вони мабуть своїх смішних відсотків не бачили)
Відповів що процент малий.
----


Більше 150к?
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:21

  serg1974 написав:
  Sungsam написав:
  Scholar написав:Тобто у вас два різних бонуси чи як?

Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів

Не понял. Какие ДВА разных критерия ?
У нас же один критерий - сумма вклада.

У меня вопрос в том что порезали именно величину этой надбавки, насчитываемой по критерию " сумма вклада". Порезали, несмотря на то что в договоре написали "що діяла на момент укладання..."


Не поленитесь отправить вимогу на хэдофис
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:43

Скажіть чи зняття з укрсоцбанку картою ощад платне?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:55

Scholar


Не поленюсь, только подскажите пожалуйста, куда конкретно отправлять?
Вимога- так и написать, требую досчитать ... ?
Пока что написал в областное управление с заявление с просьбой разъяснить какие конкретно надбавки к базе действовали в момент заключения мной депо-договора.
serg1974
 
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