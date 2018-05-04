Саме так - було (і мало б бути до закінчення терміну дії депозиту) два різних бонуси за різними критеріями і це не протирічить умовам програми лояльності, що діяла на момент укладання депо-договорів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:27
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:11
Все верно
Внутренним решением банки выбрав между ограничением пополнях старых столбов и порезкой суммирования программ лояльности было принято решение порезать лояльность. Вернуть в зад суммирование индивидуально почти не реально (по словам начальника отделения из 20 обращений вернули лояльность только 1 ВИПУ со связями и огромной суммой)
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:19
Не понял. Какие ДВА разных критерия ?
У нас же один критерий - сумма вклада.
У меня вопрос в том что порезали именно величину этой надбавки, насчитываемой по критерию " сумма вклада". Порезали, несмотря на то что в договоре написали "що діяла на момент укладання..."
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:01
ScholarЧим далі я в Ощаді, тим більше впевнююся, що це таке болото радянщини в найгіршому сенсі цього слова! Так, декларують якісь принципи... Але , на звертання не реагують, щось придумують для того, щоб життя медом не здавалося... У мене складається уява, що зараз Ощадом керує якийсь Огурцов від держави: не пущать, малчать, низ-зя! Не знаю... Здавалася б не погані дівчата працюють у відділенні...Декілька разів писав-нуль уваги, відповіді немає. Обговорити проблему з клієнтом? та ви що? Відгородилися внутрішніми телефонами- недоступні!Неначе цей банк один на весь світ і більше немає інших! Ну, як мінімум на Європу! Прямо й не знаю що далі робити.
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:53
Забрав $$$ з ощад банку
Відали по перед замовленю без проблем навіть одинички були
Запитували чому забираю
(Вони мабуть своїх смішних відсотків не бачили)
Відповів що процент малий.
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:13
Re: Ощадбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 05 тра, 2018 19:20
Додано: Суб 05 тра, 2018 19:21
Не поленитесь отправить вимогу на хэдофис
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:55
Scholar
Не поленюсь, только подскажите пожалуйста, куда конкретно отправлять?
Вимога- так и написать, требую досчитать ... ?
Пока что написал в областное управление с заявление с просьбой разъяснить какие конкретно надбавки к базе действовали в момент заключения мной депо-договора.
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