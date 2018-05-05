Ні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 13:32
Ні
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:59
По юрадресу. Вимагаю нараховувати та сплачувати згідно умов договору со ссылкой на договор и условия ДКБО того периода (есть на сайте)
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