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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1321132213231324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 444
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 444
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 13:32

  Scholar написав:
  Ukrainian написав:Забрав $$$ з ощад банку
Відали по перед замовленю без проблем навіть одинички були
Запитували чому забираю
(Вони мабуть своїх смішних відсотків не бачили)
Відповів що процент малий.
----


Більше 150к?

Ні
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:59

  serg1974 написав:Scholar


Не поленюсь, только подскажите пожалуйста, куда конкретно отправлять?
Вимога- так и написать, требую досчитать ... ?
Пока что написал в областное управление с заявление с просьбой разъяснить какие конкретно надбавки к базе действовали в момент заключения мной депо-договора.


По юрадресу. Вимагаю нараховувати та сплачувати згідно умов договору со ссылкой на договор и условия ДКБО того периода (есть на сайте)
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:33

  Scholar написав:
  serg1974 написав:Scholar


Не поленюсь, только подскажите пожалуйста, куда конкретно отправлять?
Вимога- так и написать, требую досчитать ... ?
Пока что написал в областное управление с заявление с просьбой разъяснить какие конкретно надбавки к базе действовали в момент заключения мной депо-договора.


По юрадресу. Вимагаю нараховувати та сплачувати згідно умов договору со ссылкой на договор и условия ДКБО того периода (есть на сайте)



Спасибо. Так и озаглавить - Требование / Вимога ?

Шапка - Головi правлiння АТ " Ощадбанк" Пишному ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:51

serg1974
Звичайно. На мою думку, спочатку вимогу на ім'я начальника відділення, обов'язково з регістраціэю і вимогою надання відповіді у відповідності до закону Украіни про звернення громадянан!
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:01

serg1974

Почитайте ЗУ Про звернення громадян, ЗУ Про банки, раздел ГК о договорах банк вклада, надергайте цитат и вперед. Заказным с уведомлением
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