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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 13:32
Scholar написав: Ukrainian написав:
Забрав $$$ з ощад банку
Відали по перед замовленю без проблем навіть одинички були
Запитували чому забираю
(Вони мабуть своїх смішних відсотків не бачили)
Відповів що процент малий.
----
Більше 150к?
Ні
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 06 тра, 2018 16:59
serg1974 написав:Scholar
Не поленюсь, только подскажите пожалуйста, куда конкретно отправлять?
Вимога- так и написать, требую досчитать ... ?
Пока что написал в областное управление с заявление с просьбой разъяснить какие конкретно надбавки к базе действовали в момент заключения мной депо-договора.
По юрадресу. Вимагаю нараховувати та сплачувати згідно умов договору со ссылкой на договор и условия ДКБО того периода (есть на сайте)
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Додано: Нед 06 тра, 2018 20:33
Scholar написав: serg1974 написав:Scholar
Не поленюсь, только подскажите пожалуйста, куда конкретно отправлять?
Вимога- так и написать, требую досчитать ... ?
Пока что написал в областное управление с заявление с просьбой разъяснить какие конкретно надбавки к базе действовали в момент заключения мной депо-договора.
По юрадресу. Вимагаю нараховувати та сплачувати згідно умов договору со ссылкой на договор и условия ДКБО того периода (есть на сайте)
Спасибо. Так и озаглавить - Требование / Вимога ?
Шапка - Головi правлiння АТ " Ощадбанк" Пишному ?
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Додано: Нед 06 тра, 2018 20:51
serg1974
Звичайно. На мою думку, спочатку вимогу на ім'я начальника відділення, обов'язково з регістраціэю і вимогою надання відповіді у відповідності до закону Украіни про звернення громадянан!
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Додано: Нед 06 тра, 2018 21:01
serg1974
Почитайте ЗУ Про звернення громадян, ЗУ Про банки, раздел ГК о договорах банк вклада, надергайте цитат и вперед. Заказным с уведомлением
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