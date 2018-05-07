Додано: Пон 07 тра, 2018 19:41

Scholar написав: serg1974



Почитайте ЗУ Про звернення громадян, ЗУ Про банки, раздел ГК о договорах банк вклада, надергайте цитат и вперед. Заказным с уведомлением Почитайте ЗУ Про звернення громадян, ЗУ Про банки, раздел ГК о договорах банк вклада, надергайте цитат и вперед. Заказным с уведомлением

Не всё так просто как кажется. Надергать цитат не получится. Во-первых, по самому понятию: бонус/ программа лояльности/надбавки. Можете поискать в Ощадовском положении о обслуживании клиентов)) Уверяю ничего вы там не найдете. Да и ГК оперирует понятиями банковский вклад и проценты. Ни о каких бонусах речь не идет. У банков условия о бонусных программах/лояльности могут указываются в собственном положении, условиях программных продуктов и т.д. Это внутренний утвержденный банком документ, условия которого действуют определенное время. По сути это акция, с определенными банком условиями. Правовое регулирование таких вещей осуществляется кучей нормативный документов, но законодательно особо не урегулировано, так что проведение таких акций на совести устроителей. В большинстве случаев банки могут в любой момент изменить или отменить программу как с предварительным уведомлением, так и без него. При этом клиенты с момента вступления в программу считаются априори согласными со всеми изменениями. В общем, нужно знать все условия и апеллировать тут только к договору не совсем правильно. Не говорю, что отстоять свои права не возможно, но не просто это точно.Все конечно ИМХО. Но было бы интересно узнать чем закончится всё у автора этого вопроса.