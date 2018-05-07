Ні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 13:32
Ні
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:59
По юрадресу. Вимагаю нараховувати та сплачувати згідно умов договору со ссылкой на договор и условия ДКБО того периода (есть на сайте)
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:33
Спасибо. Так и озаглавить - Требование / Вимога ?
Шапка - Головi правлiння АТ " Ощадбанк" Пишному ?
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:51
serg1974
Звичайно. На мою думку, спочатку вимогу на ім'я начальника відділення, обов'язково з регістраціэю і вимогою надання відповіді у відповідності до закону Украіни про звернення громадянан!
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Додано: Нед 06 тра, 2018 21:01
serg1974
Почитайте ЗУ Про звернення громадян, ЗУ Про банки, раздел ГК о договорах банк вклада, надергайте цитат и вперед. Заказным с уведомлением
Додано: Пон 07 тра, 2018 19:41
Не всё так просто как кажется. Надергать цитат не получится. Во-первых, по самому понятию: бонус/ программа лояльности/надбавки. Можете поискать в Ощадовском положении о обслуживании клиентов)) Уверяю ничего вы там не найдете. Да и ГК оперирует понятиями банковский вклад и проценты. Ни о каких бонусах речь не идет. У банков условия о бонусных программах/лояльности могут указываются в собственном положении, условиях программных продуктов и т.д. Это внутренний утвержденный банком документ, условия которого действуют определенное время. По сути это акция, с определенными банком условиями. Правовое регулирование таких вещей осуществляется кучей нормативный документов, но законодательно особо не урегулировано, так что проведение таких акций на совести устроителей. В большинстве случаев банки могут в любой момент изменить или отменить программу как с предварительным уведомлением, так и без него. При этом клиенты с момента вступления в программу считаются априори согласными со всеми изменениями. В общем, нужно знать все условия и апеллировать тут только к договору не совсем правильно. Не говорю, что отстоять свои права не возможно, но не просто это точно.
Все конечно ИМХО. Но было бы интересно узнать чем закончится всё у автора этого вопроса.
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:28
Народ подскажите, если кто в курсе... можно ли на/с Мобильных заощаджень в телефонном режиме через коллцентр переводить денежку?
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:26
YKK
В договоре нет слова бонус. Есть слова «процентна ставка збільшується на». Відкладальна умова. Банкам забороняється змінювати умови укладених договорів, ст 55 зу про банки
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