Всё верно, только есть одно но.
Изменения в ЗУ "О банках...", а именно ч.4 (Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом.) были приняты в связи с внесением изменений в ГК, в части того, что условия договора о праве банка изменять размер процентной ставки является ничтожной.
Но тут (в законе) речь идет о изменении размера процентной ставки, а не о порядке ее изменения.
Вы верно написали, об отлагательном условии: процентная ставка может увеличится, а может и не увеличится. Пр этом установленная ставка и согласованная сторонами остается без изменений и её никто не уменьшал.
Также вы верно подметили, в договорах нет слова бонус, но речь шла как раз о них. Верно?
Автор вопроса ведь считает, что его процентная ставка должна быть увеличена по программе лояльности действовавшей на момент заключения договора:
Заключил в 2016м году трёхлетний "Капитал" с пополнением, с четкой оговоркой в самом договоре, что ставка увеличивается в случае пополнения вклада свыше определенных сумм ( в договоре обозвали - согласно депозитной составляющей пакета услуг "Эксклюзивный", утверждённой банком на момент заключения договора).
Далее, в 2017м году Банк односторонне принял решение применять программу лояльности не именно ту, которая "была утверждена на момент...",
а актуальную на момент достижения / превышения пороговых сумм вклада.
То есть ниже, чем надбавка, которую обещали при подписании.
Как я понимаю, процентная ставка у автора вопроса не уменьшилась, изменилась лишь "надбавка" или бонусы/программа лояльности и т.д. Т.е по факту она была увеличена, сначала в одном процентном выражении, потом в другом, в период действия и по условиям программы лояльности действующей в банке. Все то, о чем я написал в первом посте.Тем более, у автора вопроса был договор с пополнением, а по таким договорам что-то требовать от банка не получится.
П.С. Это всего лишь моя точка зрения. Написано для того, что бы у автора вопроса не было лишних иллюзий.Вопрос не так прост как кажется.