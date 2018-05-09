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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1322132313241325 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 445 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 135 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 119 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 91 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 445 Додано: Вів 08 тра, 2018 09:49 Scholar написав: YKK

В договоре нет слова бонус. Есть слова «процентна ставка збільшується на». Відкладальна умова. Банкам забороняється змінювати умови укладених договорів, ст 55 зу про банки В договоре нет слова бонус. Есть слова «процентна ставка збільшується на». Відкладальна умова. Банкам забороняється змінювати умови укладених договорів, ст 55 зу про банки

Всё верно, только есть одно но.

Изменения в ЗУ "О банках...", а именно ч.4 (Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом.) были приняты в связи с внесением изменений в ГК, в части того, что условия договора о праве банка изменять размер процентной ставки является ничтожной.

Но тут (в законе) речь идет о изменении размера процентной ставки, а не о порядке ее изменения.

Вы верно написали, об отлагательном условии: процентная ставка может увеличится, а может и не увеличится. Пр этом установленная ставка и согласованная сторонами остается без изменений и её никто не уменьшал.

Также вы верно подметили, в договорах нет слова бонус, но речь шла как раз о них. Верно?

Автор вопроса ведь считает, что его процентная ставка должна быть увеличена по программе лояльности действовавшей на момент заключения договора:

Заключил в 2016м году трёхлетний "Капитал" с пополнением , с четкой оговоркой в самом договоре, что ставка увеличивается в случае пополнения вклада свыше определенных сумм ( в договоре обозвали - согласно депозитной составляющей пакета услуг "Эксклюзивный", утверждённой банком на момент заключения договора).



Далее, в 2017м году Банк односторонне принял решение применять программу лояльности не именно ту, которая "была утверждена на момент...",

а актуальную на момент достижения / превышения пороговых сумм вклада.

То есть ниже, чем надбавка, которую обещали при подписании.

Как я понимаю, процентная ставка у автора вопроса не уменьшилась, изменилась лишь "надбавка" или бонусы/программа лояльности и т.д. Т.е по факту она была увеличена, сначала в одном процентном выражении, потом в другом, в период действия и по условиям программы лояльности действующей в банке. Все то, о чем я написал в первом посте.Тем более, у автора вопроса был договор с пополнением, а по таким договорам что-то требовать от банка не получится.

П.С. Это всего лишь моя точка зрения. Написано для того, что бы у автора вопроса не было лишних иллюзий.Вопрос не так прост как кажется. Всё верно, только есть одно но.Изменения в ЗУ "О банках...", а именно ч.4 (Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом.) были приняты в связи с внесением изменений в ГК, в части того, что условия договора о праве банка изменять размер процентной ставки является ничтожной.Но тут (в законе) речь идет опроцентной ставки, а не оее изменения.Вы верно написали, об отлагательном условии: процентная ставка может увеличится, а может и не увеличится. Пр этом установленная ставка и согласованная сторонами остается без изменений и её никто не уменьшал.Также вы верно подметили, в договорах нет слова бонус, но речь шла как раз о них. Верно?Автор вопроса ведь считает, что его процентная ставка должна быть увеличена по программе лояльности действовавшей на момент заключения договора:Как я понимаю, процентная ставка у автора вопроса не уменьшилась, изменилась лишь "надбавка" или бонусы/программа лояльности и т.д. Т.е по факту она была увеличена, сначала в одном процентном выражении, потом в другом, в период действия и по условиям программы лояльности действующей в банке. Все то, о чем я написал в первом посте.Тем более, у автора вопроса был договор с пополнением, а по таким договорам что-то требовать от банка не получится.П.С. Это всего лишь моя точка зрения. Написано для того, что бы у автора вопроса не было лишних иллюзий.Вопрос не так прост как кажется. YKK Повідомлень: 1064 З нами з: 30.10.13 Подякував: 248 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 тра, 2018 10:36 YKK Казуистикой занимаетесь, непонятно зачем. Ст 212 ГК неверно трактуете. Ст 55 ЗУ о Банках зауживаете («зокрема» не означает «виключно»). Банк обязательную для себя при наступлении отлагательного условия (а оно наступило!) ставку именно СНИЗИЛ. Положение 516 не читали. Писаниной на форуме точно ничего от банка не добьешься. А попробовать стоит, в лоб не дадут Scholar

Повідомлень: 1141 З нами з: 25.03.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 тра, 2018 12:09 Scholar Спасибо за замечания.Я не говорил, что пробовать не надо, только на запрос с "надерганными цитатами" он получит точно такой ответ с надерганными цитатами от банка, только и всего. Никакой казуистики, надо знать все условия. Один из форумчан указывал фразу из договора :"…розмір процентної ставки, зазначеної в Договорі, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", затвердженої Банком на дату укладання цього Договору…" Предполагаю у автора к договору нет документов с "умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", а банку ничего не стоит внести изменения в условия данного продукта своим протокольным решением. А потом вполне может оказаться, что клиент все таки давал согласие на изменение банком условий договора, и это предусмотрено в договоре на обслуживание.А так автору удачи. YKK Повідомлень: 1064 З нами з: 30.10.13 Подякував: 248 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 тра, 2018 13:15 YKK написав: Scholar Спасибо за замечания.Я не говорил, что пробовать не надо, только на запрос с "надерганными цитатами" он получит точно такой ответ с надерганными цитатами от банка, только и всего. Никакой казуистики, надо знать все условия. Один из форумчан указывал фразу из договора :"…розмір процентної ставки, зазначеної в Договорі, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", затвердженої Банком на дату укладання цього Договору…" Предполагаю у автора к договору нет документов с "умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", а банку ничего не стоит внести изменения в условия данного продукта своим протокольным решением. А потом вполне может оказаться, что клиент все таки давал согласие на изменение банком условий договора, и это предусмотрено в договоре на обслуживание.А так автору удачи. Спасибо за замечания.Я не говорил, что пробовать не надо, только на запрос с "надерганными цитатами" он получит точно такой ответ с надерганными цитатами от банка, только и всего. Никакой казуистики, надо знать все условия. Один из форумчан указывал фразу из договора :"…розмір процентної ставки, зазначеної в Договорі, збільшується згідно" Предполагаю у автора к договору нет документов с "умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", а банку ничего не стоит внести изменения в условия данного продукта своим протокольным решением. А потом вполне может оказаться, что клиент все таки давал согласие на изменение банком условий договора, и это предусмотрено в договоре на обслуживание.А так автору удачи.



Условия на любую дату есть на сайте банка. Стороны договорились о будущей процентной ставке (с отлагательным условием) и она не может быть УМЕНЬШЕНА. Зайдите с этой стороны

Условия договора, которые противоречат действующему зак-ву (императивным нормам) - никчемны. Вы и сами это знаете

Другое дело, что путь «принуждения к сотрудничеству» может оказаться длинным Условия на любую дату есть на сайте банка. Стороны договорились о будущей процентной ставке (с отлагательным условием) и она не может быть УМЕНЬШЕНА. Зайдите с этой стороныУсловия договора, которые противоречат действующему зак-ву (императивным нормам) - никчемны. Вы и сами это знаетеДругое дело, что путь «принуждения к сотрудничеству» может оказаться длинным Scholar

Повідомлень: 1141 З нами з: 25.03.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 тра, 2018 20:09 Карамболь Нет сам попал в ситуацию срочно нужно перевести долго выяснял . Только ощад 24 и терминал вроде еще через банкомат можно! olgerd

Повідомлень: 3382 З нами з: 13.03.11 Подякував: 1491 раз. Подякували: 971 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1322132313241325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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