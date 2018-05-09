Scholar написав:YKK В договоре нет слова бонус. Есть слова «процентна ставка збільшується на». Відкладальна умова. Банкам забороняється змінювати умови укладених договорів, ст 55 зу про банки
Всё верно, только есть одно но. Изменения в ЗУ "О банках...", а именно ч.4 (Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом.) были приняты в связи с внесением изменений в ГК, в части того, что условия договора о праве банка изменять размер процентной ставки является ничтожной. Но тут (в законе) речь идет о изменении размера процентной ставки, а не о порядке ее изменения. Вы верно написали, об отлагательном условии: процентная ставка может увеличится, а может и не увеличится. Пр этом установленная ставка и согласованная сторонами остается без изменений и её никто не уменьшал. Также вы верно подметили, в договорах нет слова бонус, но речь шла как раз о них. Верно? Автор вопроса ведь считает, что его процентная ставка должна быть увеличена по программе лояльности действовавшей на момент заключения договора:
Заключил в 2016м году трёхлетний "Капитал" с пополнением, с четкой оговоркой в самом договоре, что ставка увеличивается в случае пополнения вклада свыше определенных сумм ( в договоре обозвали - согласно депозитной составляющей пакета услуг "Эксклюзивный", утверждённой банком на момент заключения договора).
Далее, в 2017м году Банк односторонне принял решение применять программу лояльности не именно ту, которая "была утверждена на момент...", а актуальную на момент достижения / превышения пороговых сумм вклада. То есть ниже, чем надбавка, которую обещали при подписании.
Как я понимаю, процентная ставка у автора вопроса не уменьшилась, изменилась лишь "надбавка" или бонусы/программа лояльности и т.д. Т.е по факту она была увеличена, сначала в одном процентном выражении, потом в другом, в период действия и по условиям программы лояльности действующей в банке. Все то, о чем я написал в первом посте.Тем более, у автора вопроса был договор с пополнением, а по таким договорам что-то требовать от банка не получится. П.С. Это всего лишь моя точка зрения. Написано для того, что бы у автора вопроса не было лишних иллюзий.Вопрос не так прост как кажется.
YKK Казуистикой занимаетесь, непонятно зачем. Ст 212 ГК неверно трактуете. Ст 55 ЗУ о Банках зауживаете («зокрема» не означает «виключно»). Банк обязательную для себя при наступлении отлагательного условия (а оно наступило!) ставку именно СНИЗИЛ. Положение 516 не читали. Писаниной на форуме точно ничего от банка не добьешься. А попробовать стоит, в лоб не дадут
Scholar Спасибо за замечания.Я не говорил, что пробовать не надо, только на запрос с "надерганными цитатами" он получит точно такой ответ с надерганными цитатами от банка, только и всего. Никакой казуистики, надо знать все условия. Один из форумчан указывал фразу из договора :"…розмір процентної ставки, зазначеної в Договорі, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", затвердженої Банком на дату укладання цього Договору…" Предполагаю у автора к договору нет документов с "умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", а банку ничего не стоит внести изменения в условия данного продукта своим протокольным решением. А потом вполне может оказаться, что клиент все таки давал согласие на изменение банком условий договора, и это предусмотрено в договоре на обслуживание.А так автору удачи.
YKK написав:Scholar Спасибо за замечания.Я не говорил, что пробовать не надо, только на запрос с "надерганными цитатами" он получит точно такой ответ с надерганными цитатами от банка, только и всего. Никакой казуистики, надо знать все условия. Один из форумчан указывал фразу из договора :"…розмір процентної ставки, зазначеної в Договорі, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", затвердженої Банком на дату укладання цього Договору…" Предполагаю у автора к договору нет документов с "умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", а банку ничего не стоит внести изменения в условия данного продукта своим протокольным решением. А потом вполне может оказаться, что клиент все таки давал согласие на изменение банком условий договора, и это предусмотрено в договоре на обслуживание.А так автору удачи.
Условия на любую дату есть на сайте банка. Стороны договорились о будущей процентной ставке (с отлагательным условием) и она не может быть УМЕНЬШЕНА. Зайдите с этой стороны Условия договора, которые противоречат действующему зак-ву (императивным нормам) - никчемны. Вы и сами это знаете Другое дело, что путь «принуждения к сотрудничеству» может оказаться длинным
YKK написав:Scholar Спасибо за замечания.Я не говорил, что пробовать не надо, только на запрос с "надерганными цитатами" он получит точно такой ответ с надерганными цитатами от банка, только и всего. Никакой казуистики, надо знать все условия. Один из форумчан указывал фразу из договора :"…розмір процентної ставки, зазначеної в Договорі, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", затвердженої Банком на дату укладання цього Договору…" Предполагаю у автора к договору нет документов с "умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", а банку ничего не стоит внести изменения в условия данного продукта своим протокольным решением. А потом вполне может оказаться, что клиент все таки давал согласие на изменение банком условий договора, и это предусмотрено в договоре на обслуживание.А так автору удачи.
Условия на любую дату есть на сайте банка. Стороны договорились о будущей процентной ставке (с отлагательным условием) и она не может быть УМЕНЬШЕНА. Зайдите с этой стороны Условия договора, которые противоречат действующему зак-ву (императивным нормам) - никчемны. Вы и сами это знаете Другое дело, что путь «принуждения к сотрудничеству» может оказаться длинным
Получил письменный ответ от банка с разъяснениями насчёт пакета Эксклюзивный. Также в нем сообщили о решении банка от 2017года применять надбавку не ту, которая действовала на момент заключения договора, а ту которую действовала ( будет действовать) на момент достижения пороговой суммы.
Карамболь написав:Народ подскажите, если кто в курсе... можно ли на/с Мобильных заощаджень в телефонном режиме через коллцентр переводить денежку?
Моя мама постоянно так делает, звонит в коллцентр, потом выбирает соединение со специалистом и говорит, куда и сколько перевести. Но последний раз переводила пару месяцев назад, может уже изменилось что.