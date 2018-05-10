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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:12

Re: Ощадбанк

  Карамболь написав:ну сопоставив все ответы по этому вопросу, делаю вывод, что что-таки да - такой вариант работает... когда проверю вживую - отпишусь...

а чем этот вариант лучше, чем самому отправить через мобильное приложение?
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velvet
 
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 252 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:17

velvet ну в жизни всякое бывает... то интернета нет, то смарт (планшет) не под рукой, да мало ли чего... поэтому резервирование всегда должно быть...
Карамболь
 
Повідомлень: 394
З нами з: 12.12.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:26

  velvet написав:
  Карамболь написав:ну сопоставив все ответы по этому вопросу, делаю вывод, что что-таки да - такой вариант работает... когда проверю вживую - отпишусь...

а чем этот вариант лучше, чем самому отправить через мобильное приложение?

Телефон то гораздо более доступен. Вдруг деньги кончились, а смарта/инета под рукой нет или им не умеют пользоваться...
kreuz
 
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