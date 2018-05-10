а чем этот вариант лучше, чем самому отправить через мобильное приложение?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:12
Re: Ощадбанк
а чем этот вариант лучше, чем самому отправить через мобильное приложение?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:17
velvet ну в жизни всякое бывает... то интернета нет, то смарт (планшет) не под рукой, да мало ли чего... поэтому резервирование всегда должно быть...
Додано: Чет 10 тра, 2018 19:26
Телефон то гораздо более доступен. Вдруг деньги кончились, а смарта/инета под рукой нет или им не умеют пользоваться...
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