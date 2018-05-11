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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:12

Re: Ощадбанк

  Карамболь написав:ну сопоставив все ответы по этому вопросу, делаю вывод, что что-таки да - такой вариант работает... когда проверю вживую - отпишусь...

а чем этот вариант лучше, чем самому отправить через мобильное приложение?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:17

velvet ну в жизни всякое бывает... то интернета нет, то смарт (планшет) не под рукой, да мало ли чего... поэтому резервирование всегда должно быть...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:26

  velvet написав:
  Карамболь написав:ну сопоставив все ответы по этому вопросу, делаю вывод, что что-таки да - такой вариант работает... когда проверю вживую - отпишусь...

а чем этот вариант лучше, чем самому отправить через мобильное приложение?

Телефон то гораздо более доступен. Вдруг деньги кончились, а смарта/инета под рукой нет или им не умеют пользоваться...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:05

Re: Ощадбанк

Если делать перевод через ощадовский сервис Р2Р с карты Пумба на ощадовскую Моя Карта, то комисси за вход не будет со стороны ощада? ну кроме тех 5 грн комиссии за перевод https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php ... 1509370032
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:18

  Andey написав:Если делать перевод через ощадовский сервис Р2Р с карты Пумба на ощадовскую Моя Карта, то комисси за вход не будет со стороны ощада? ну кроме тех 5 грн комиссии за перевод...

Угу, не будет, кроме отех 5грн
Но, похоже, шо у ощАда есть ограничение на такой перевод -- не более 20К/дн/донор, уже пару раз об него стукнулся. Саппот мычит шото нечленораздельное :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 14:59

Это мерзкий банк залочил мне карту (финмон).
При чем мерзко по тихому - я даже и не подозревал.
В прошлом мес. оборот был примерно от 150 до 200 к, т.е. как бы вполне социальный, но этого была тишь и гладь - был депо года два пролежал.

Никто не звонил ничего - щас поплнил карту а выйти не могу ... звоню в кал - говорят идите в отделение - этот лимит мы не снимаем.
Поставили лимит 500 грн. неподъемный - типа чтоб не сдох с голоду. Офигеть.
Гори в аду мерзкий банк. Твари !
А если бы я был за границей ? в какие нах мне подхордить отделение?

Лозунг тут как раз идеально подошел - Мой банк моя страна .. какая страна такой и банк.

Бабки конечно я вывел, т.к. это совковое г0вно даже локнуть не может нормально в силу врожденной тупости и криворуковти.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:01

IMPRINTER, наше вам с кисточкой :)
У них же оборот от 100К за любые 30дн уже под подозрением
Сходите, познакомтесь с любимым нач. отд :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:03

  clientage написав:IMPRINTER, наше вам с кисточкой :)
У них же оборот от 100К за любые 30дн уже под подозрением
Сходите, познакомтесь с любимым нач. отд :)


да пошли они в задницу !
это что кто разместил депо менее Фонда оно вернулось и упало на карту и я эти бабки с карты потратил я уже под подозрением.
Да пусть гниют в своем говнобанке.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:54

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:IMPRINTER, наше вам с кисточкой :)
У них же оборот от 100К за любые 30дн уже под подозрением
Сходите, познакомтесь с любимым нач. отд :)


да пошли они в задницу !
это что кто разместил депо менее Фонда оно вернулось и упало на карту и я эти бабки с карты потратил я уже под подозрением.
Да пусть гниют в своем говнобанке.

Они и так гниют )), и вонь стоит невыносимая ))
Viktor2812
 
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