а чем этот вариант лучше, чем самому отправить через мобильное приложение?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:12
Re: Ощадбанк
а чем этот вариант лучше, чем самому отправить через мобильное приложение?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:17
velvet ну в жизни всякое бывает... то интернета нет, то смарт (планшет) не под рукой, да мало ли чего... поэтому резервирование всегда должно быть...
Додано: Чет 10 тра, 2018 19:26
Телефон то гораздо более доступен. Вдруг деньги кончились, а смарта/инета под рукой нет или им не умеют пользоваться...
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:05
Re: Ощадбанк
Если делать перевод через ощадовский сервис Р2Р с карты Пумба на ощадовскую Моя Карта, то комисси за вход не будет со стороны ощада? ну кроме тех 5 грн комиссии за перевод
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:18
Угу, не будет, кроме отех 5грн
Но, похоже, шо у ощАда есть ограничение на такой перевод -- не более 20К/дн/донор, уже пару раз об него стукнулся. Саппот мычит шото нечленораздельное
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:59
Это мерзкий банк залочил мне карту (финмон).
При чем мерзко по тихому - я даже и не подозревал.
В прошлом мес. оборот был примерно от 150 до 200 к, т.е. как бы вполне социальный, но этого была тишь и гладь - был депо года два пролежал.
Никто не звонил ничего - щас поплнил карту а выйти не могу ... звоню в кал - говорят идите в отделение - этот лимит мы не снимаем.
Поставили лимит 500 грн. неподъемный - типа чтоб не сдох с голоду. Офигеть.
Гори в аду мерзкий банк. Твари !
А если бы я был за границей ? в какие нах мне подхордить отделение?
Лозунг тут как раз идеально подошел - Мой банк моя страна .. какая страна такой и банк.
Бабки конечно я вывел, т.к. это совковое г0вно даже локнуть не может нормально в силу врожденной тупости и криворуковти.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:01
IMPRINTER, наше вам с кисточкой
У них же оборот от 100К за любые 30дн уже под подозрением
Сходите, познакомтесь с любимым нач. отд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 12 тра, 2018 15:03
да пошли они в задницу !
это что кто разместил депо менее Фонда оно вернулось и упало на карту и я эти бабки с карты потратил я уже под подозрением.
Да пусть гниют в своем говнобанке.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:54
Они и так гниют )), и вонь стоит невыносимая ))
Додано: Суб 12 тра, 2018 17:05
Чаще всего под подозрение попадают р2р-операции, они ж обезличены
... делайте хоть что-нибудь!
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