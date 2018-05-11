Додано: Суб 12 тра, 2018 20:52

Добрый вечер, господа!

Читаю последние сообщения и немножко офигеваю от происходящего. У меня в конце месяца заканчивается депо (размер ~ 2 фонда, валюта). Пролонгацию отменил в О24. Деньги должны упасть на карту. Планирую перевести на следующий столб через Ощад24 (прошлый раз так делал и без проблем - только звонил в колцентр, чтобы до конца суток сняли все ограничения). Ограничений на пополнение нет, т.к. сделал вовремя заготовку с минимальной суммой $10 (год назад) на 18 месяцев, и ставка 4,75%, не то, что сейчас. Это что же получается - меня может залочить финмон только за то, что я свои собственные деньги прекладываю из левого кармана в правый?

Как быть? Уже пропало желание перекладывать, а хочется всё снять и запереть в сейф, и вообще не иметь никаких дел с банками в Украине.

Уже начинаю задумываться - отдадут ли вообще! Всё же, попробую переложить. Если залочат, устрою скандал и потребую вернуть всё в срок окончания договора. По результатам потом отпишусь здесь, на форуме.

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!