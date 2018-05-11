Добрый вечер, господа! Читаю последние сообщения и немножко офигеваю от происходящего. У меня в конце месяца заканчивается депо (размер ~ 2 фонда, валюта). Пролонгацию отменил в О24. Деньги должны упасть на карту. Планирую перевести на следующий столб через Ощад24 (прошлый раз так делал и без проблем - только звонил в колцентр, чтобы до конца суток сняли все ограничения). Ограничений на пополнение нет, т.к. сделал вовремя заготовку с минимальной суммой $10 (год назад) на 18 месяцев, и ставка 4,75%, не то, что сейчас. Это что же получается - меня может залочить финмон только за то, что я свои собственные деньги прекладываю из левого кармана в правый? Как быть? Уже пропало желание перекладывать, а хочется всё снять и запереть в сейф, и вообще не иметь никаких дел с банками в Украине. Уже начинаю задумываться - отдадут ли вообще! Всё же, попробую переложить. Если залочат, устрою скандал и потребую вернуть всё в срок окончания договора. По результатам потом отпишусь здесь, на форуме.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
та расслабтесь, депозитчиков не трогают По моим наблюдениям попандос возможен у тех, кто часто заводит/выводит гроши по р2р или СЭПом, похоже от 100К/30дн у МоегоБанка начинает свербыть в одном месте Думаю в этом случае нуна повышать своё.... либидо -- нести доки на доходы и становиться премиум-клиентом, заводить голды и ворлды хотя бы за 300грн/год
в том то и дело ... что ничего не хотели .. тупо локнули и ждут когда я сам єто увижу и приду типа караул ... я даже не знаю когда именно они локнули .. активно пользовался картой в марте .. в апреле практически не пользовался .. вот тока сегодня пополнил и обнаружил ... кал говорит идите в отделение ...
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да, лочат они реально по-де.бильному, без всяких уведомлений Даже в случае сомнительной операции (р2р-перевод на Алку ), молча типа залочили карту и клиент тока через 3 недели это понял, когда у него очередной первый перевод прошёл, а вот второй вдруг локанулся. Причем саппорт тока дето с 3й попытки сам допёр откуда лок взялся Этот лок был снят подтверждением сомнительной операции по 0800