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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:52

Добрый вечер, господа!
Читаю последние сообщения и немножко офигеваю от происходящего. У меня в конце месяца заканчивается депо (размер ~ 2 фонда, валюта). Пролонгацию отменил в О24. Деньги должны упасть на карту. Планирую перевести на следующий столб через Ощад24 (прошлый раз так делал и без проблем - только звонил в колцентр, чтобы до конца суток сняли все ограничения). Ограничений на пополнение нет, т.к. сделал вовремя заготовку с минимальной суммой $10 (год назад) на 18 месяцев, и ставка 4,75%, не то, что сейчас. Это что же получается - меня может залочить финмон только за то, что я свои собственные деньги прекладываю из левого кармана в правый?
Как быть? Уже пропало желание перекладывать, а хочется всё снять и запереть в сейф, и вообще не иметь никаких дел с банками в Украине.
Уже начинаю задумываться - отдадут ли вообще! Всё же, попробую переложить. Если залочат, устрою скандал и потребую вернуть всё в срок окончания договора. По результатам потом отпишусь здесь, на форуме.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:00

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:IMPRINTER, наше вам с кисточкой :)
У них же оборот от 100К за любые 30дн уже под подозрением
Сходите, познакомтесь с любимым нач. отд :)


да пошли они в задницу !
это что кто разместил депо менее Фонда оно вернулось и упало на карту и я эти бабки с карты потратил я уже под подозрением.
Да пусть гниют в своем говнобанке.


Чего хотели и чем отбились?
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:04

#ОщадбанкДіє

  Obval_Defoltovich написав:Как быть?

та расслабтесь, депозитчиков не трогают :)
По моим наблюдениям попандос возможен у тех, кто часто заводит/выводит гроши по р2р или СЭПом, похоже от 100К/30дн у МоегоБанка начинает свербыть в одном месте :evil:
Думаю в этом случае нуна повышать своё.... либидо -- нести доки на доходы и становиться премиум-клиентом, заводить голды и ворлды хотя бы за 300грн/год :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:09

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в том то и дело ... что ничего не хотели .. тупо локнули и ждут когда я сам єто увижу и приду типа караул ... я даже не знаю когда именно они локнули .. активно пользовался картой в марте .. в апреле практически не пользовался .. вот тока сегодня пополнил и обнаружил ... кал говорит идите в отделение ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:15

Re: Ощадбанк

  IMPRINTER написав:тупо локнули

да, лочат они реально по-де.бильному, без всяких уведомлений :evil:
Даже в случае сомнительной операции (р2р-перевод на Алку :mrgreen: ), молча типа залочили карту и клиент тока через 3 недели это понял, когда у него очередной первый перевод прошёл, а вот второй вдруг локанулся. Причем саппорт тока дето с 3й попытки сам допёр откуда лок взялся :P :P
Этот лок был снят подтверждением сомнительной операции по 0800 :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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