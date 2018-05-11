да, лочат они реально по-де.бильному, без всяких уведомлений Даже в случае сомнительной операции (р2р-перевод на Алку ), молча типа залочили карту и клиент тока через 3 недели это понял, когда у него очередной первый перевод прошёл, а вот второй вдруг локанулся. Причем саппорт тока дето с 3й попытки сам допёр откуда лок взялся Этот лок был снят подтверждением сомнительной операции по 0800
как я понял это локнули куры в отделении по запросу мона. Т.е. тут не о локе относительно фрорда идет - лок по фроду через кал снимается без проблем. в кале олень сказал так, что этот лимит он снять не может, т.к. лочили куры с отделения. Они повесили 500 грн. лимит на все расходные операции - типа чтоб с голоду не сдох - на хлеб и воду.
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