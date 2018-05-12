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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1325132613271328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:22

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:тупо локнули

да, лочат они реально по-де.бильному, без всяких уведомлений :evil:
Даже в случае сомнительной операции (р2р-перевод на Алку :mrgreen: ), молча типа залочили карту и клиент тока через 3 недели это понял, когда у него очередной первый перевод прошёл, а вот второй вдруг локанулся. Причем саппорт тока дето с 3й попытки сам допёр откуда лок взялся :P :P
Этот лок был снят подтверждением сомнительной операции по 0800 :lol:


как я понял это локнули куры в отделении по запросу мона. Т.е. тут не о локе относительно фрорда идет - лок по фроду через кал снимается без проблем.
в кале олень сказал так, что этот лимит он снять не может, т.к. лочили куры с отделения. Они повесили 500 грн. лимит на все расходные операции - типа чтоб с голоду не сдох - на хлеб и воду.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:27

а саппоста совкобанка тоже за неуплату выгнали с форума?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:28

Re: Ощадбанк

  IMPRINTER написав:в кале олень сказал так, что этот лимит он снять не может, т.к. лочили куры с отделения.

конкретно нач. отд. и лочит, а звонить ему лень, а тем более письмо/запрос по лехтронке сбросить :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:33

  IMPRINTER написав:а саппоста совкобанка тоже за неуплату выгнали с форума?

Так она ж до сих пор жoпeнькая. Просто нема чего пиарить у ощАда, а омно разгребать кому ж охота :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:40

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:в кале олень сказал так, что этот лимит он снять не может, т.к. лочили куры с отделения.

конкретно нач. отд. и лочит, а звонить ему лень, а тем более письмо/запрос по лехтронке сбросить :evil:


курице расскажу тогда на недельке
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 07:25

Re: Ощадбанк

Бачу все веселіше і веселіше :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:39

IMPRINTER

Закинул Ваши приключения на профильную ветку Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Scholar
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:11

Re: Ощадбанк

  Zochan написав:Бачу все веселіше і веселіше


У меня месяц назад была эпопея с финмоном.
Отстали только благодаря героическим усилиям и творчеству эпистолярного жанра.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:23

Re: Ощадбанк

  bosson513 написав:и творчеству эпистолярного жанра.


поділіться творчістю з народом! :)
+50грн !
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greenozon
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