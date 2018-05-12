Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 22:22
clientage написав: IMPRINTER написав:
тупо локнули
да, лочат они реально по-де.бильному, без всяких уведомлений
Даже в случае сомнительной операции (р2р-перевод на Алку
), молча типа залочили карту и клиент тока через 3 недели это понял, когда у него очередной первый перевод прошёл, а вот второй вдруг локанулся. Причем саппорт тока дето с 3й попытки сам допёр откуда лок взялся
Этот лок был снят подтверждением сомнительной операции по 0800
как я понял это локнули куры в отделении по запросу мона. Т.е. тут не о локе относительно фрорда идет - лок по фроду через кал снимается без проблем.
в кале олень сказал так, что этот лимит он снять не может, т.к. лочили куры с отделения. Они повесили 500 грн. лимит на все расходные операции - типа чтоб с голоду не сдох - на хлеб и воду.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 22:27
а саппоста совкобанка тоже за неуплату выгнали с форума?
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Додано: Суб 12 тра, 2018 22:28
IMPRINTER написав:
в кале олень сказал так, что этот лимит он снять не может, т.к. лочили куры с отделения.
конкретно нач. отд. и лочит, а звонить ему лень, а тем более письмо/запрос по лехтронке сбросить
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clientage
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Додано: Суб 12 тра, 2018 22:33
IMPRINTER написав:
а саппоста совкобанка тоже за неуплату выгнали с форума?
Так она ж до сих пор жoпeнькая. Просто нема чего пиарить у ощАда, а омно разгребать кому ж охота
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 12 тра, 2018 22:40
clientage написав: IMPRINTER написав:
в кале олень сказал так, что этот лимит он снять не может, т.к. лочили куры с отделения.
конкретно нач. отд. и лочит, а звонить ему лень, а тем более письмо/запрос по лехтронке сбросить
курице расскажу тогда на недельке
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Додано: Нед 13 тра, 2018 07:25
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Zochan
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:11
Zochan написав:
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bosson513
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:18
bosson513 написав: Zochan написав:
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