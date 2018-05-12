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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 13:32
Scholar написав:
Расскажите в назидание
А ещё лучше не в назидание рассказать ,а в личку
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Додано: Нед 13 тра, 2018 13:58
bosson513 написав:
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У меня месяц назад была эпопея с финмоном.
Отстали только благодаря героическим усилиям и творчеству эпистолярного жанра.
пополняли депо или переводы?
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