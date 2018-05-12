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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1326132713281329

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:32

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Расскажите в назидание
А ещё лучше не в назидание рассказать ,а в личку :D
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:58

  bosson513 написав:,

У меня месяц назад была эпопея с финмоном.
Отстали только благодаря героическим усилиям и творчеству эпистолярного жанра.

пополняли депо или переводы?
J
 
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