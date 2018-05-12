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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1326132713281329

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:32

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Расскажите в назидание
А ещё лучше не в назидание рассказать ,а в личку :D
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:58

  bosson513 написав:,

У меня месяц назад была эпопея с финмоном.
Отстали только благодаря героическим усилиям и творчеству эпистолярного жанра.

пополняли депо или переводы?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:24

Re: Ощадбанк

Ащад це діагноз. Свінам там робити нічого.
Мон рівня аполонича з Коня. Тупі і безпардонні.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:28

  Дядя Дима написав:
  Scholar написав:Расскажите в назидание
А ещё лучше не в назидание рассказать ,а в личку :D


Или например так
Scholar
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:31

Obval_Defoltovich
Давеча аналогично было. Чтоб не терять день, пока депо упадет на карту, можно в день окончания снять-пополнить в кассе. Конечно на такую сумму дадут заполнить анкету, хотя и перекладка из кармана в карман, не напряжно.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:56

Re: Ощадбанк

  J написав:пополняли депо или переводы?


Были операции пополнения. заливались на счет Ощада средства с других банков.
Изначально заливал через кассу, но потом надоело и начал заливать через О24,
( пополнение МК - О24- пополнение депозита).
Заливалось месяц, потом вылезло - зайдите в отделение - вопросы по финмону.
Вопросы возникли по разночтению в Опроснику и в реальных событиях.
Опросник в свое время заполнялся на минимум, а картина с пополнениями - уже мега максимум. Финмон с Киева затребовал пояснения и НОВЫЙ ОПРОСНИК, т к существенно изменились обстоятельства. Финмон персонально прислал на мыло начальника запрос.
Т е - все оказалось на розсуд начальника, что и как он приподнесет - так тому и быть.

Решил не доводить до аута , пришлось идти в отделение и ручками заполнять тот Опросник наново. Благо, уже упали проценты по депо - мой доход сушественно повысился + была расписана еще одна схема дохода + пояснения в главах , подробные пояснения. Все было сведено до кучи , отпечатано, проставлены галочки и подписано. Потом быстрый сканер и на Киев.
ТВОРЧЕСТВО их удовлетворило , отстали , урона нет.
-----------------------------------------------------
Морали на будущее :

- нельзя недооценивать врагов
- всегда есть и будут завистники, которые к банковскому делу не имеют никакого отношения
- все и всегда планируйте
- не ленитесь, ходите и заблаговременно переписывайте те ОПРОСНИКИ
не теряйте связь между вашем благосостоянием и тем, что Вы о Себе написали и подписали. Оно со стороны очень заметно, благо уже инструментов хватает.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:19

bosson513

Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись
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