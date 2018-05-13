Додано: Нед 13 тра, 2018 20:56

J написав: пополняли депо или переводы? пополняли депо или переводы?

Были операции пополнения. заливались на счет Ощада средства с других банков.Изначально заливал через кассу, но потом надоело и начал заливать через О24,( пополнение МК - О24- пополнение депозита).Заливалось месяц, потом вылезло - зайдите в отделение - вопросы по финмону.Вопросы возникли по разночтению в Опроснику и в реальных событиях.Опросник в свое время заполнялся на минимум, а картина с пополнениями - уже мега максимум. Финмон с Киева затребовал пояснения и НОВЫЙ ОПРОСНИК, т к существенно изменились обстоятельства. Финмон персонально прислал на мыло начальника запрос.Т е - все оказалось на розсуд начальника, что и как он приподнесет - так тому и быть.Решил не доводить до аута , пришлось идти в отделение и ручками заполнять тот Опросник наново. Благо, уже упали проценты по депо - мой доход сушественно повысился + была расписана еще одна схема дохода + пояснения в главах , подробные пояснения. Все было сведено до кучи , отпечатано, проставлены галочки и подписано. Потом быстрый сканер и на Киев.ТВОРЧЕСТВО их удовлетворило , отстали , урона нет.-----------------------------------------------------Морали на будущее :- нельзя недооценивать врагов- всегда есть и будут завистники, которые к банковскому делу не имеют никакого отношения- все и всегда планируйте- не ленитесь, ходите и заблаговременно переписывайте те ОПРОСНИКИне теряйте связь между вашем благосостоянием и тем, что Вы о Себе написали и подписали. Оно со стороны очень заметно, благо уже инструментов хватает.