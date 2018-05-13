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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:44
Scholar написав:bosson513
Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись
Доки потребуют когда придёт забирать
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:54
IMPRINTER написав:
Это мерзкий банк залочил мне карту (финмон).
При чем мерзко по тихому - я даже и не подозревал.
В прошлом мес. оборот был примерно от 150 до 200 к, т.е. как бы вполне социальный, но этого была тишь и гладь - был депо года два пролежал.
Никто не звонил ничего - щас поплнил карту а выйти не могу ... звоню в кал - говорят идите в отделение - этот лимит мы не снимаем.
Поставили лимит 500 грн. неподъемный - типа чтоб не сдох с голоду. Офигеть.
Гори в аду мерзкий банк. Твари !
А если бы я был за границей ? в какие нах мне подхордить отделение?
Лозунг тут как раз идеально подошел - Мой банк моя страна .. какая страна такой и банк.
Бабки конечно я вывел, т.к. это совковое г0вно даже локнуть не может нормально в силу врожденной тупости и криворуковти.
Годный банк
Я все забрал у меня правда немного было меньше 150к на родителя и сказал все счета и карты закрыть
Хорошо что в своё время ума хватило не по наоткрывать столбов в этом отстойнике
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:20
Ukrainian написав: Scholar написав:bosson513
Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись
Доки потребуют когда придёт забирать
Не чув про таке ніде, крім Авалю
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