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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1327132813291330 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 445 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 135 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 119 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 91 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 445 Додано: Нед 13 тра, 2018 21:44 Scholar написав: bosson513



Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись

Доки потребуют когда придёт забирать Доки потребуют когда придёт забирать Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7000 З нами з: 18.06.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 494 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 тра, 2018 21:54 IMPRINTER написав: Это мерзкий банк залочил мне карту (финмон).

При чем мерзко по тихому - я даже и не подозревал.

В прошлом мес. оборот был примерно от 150 до 200 к, т.е. как бы вполне социальный, но этого была тишь и гладь - был депо года два пролежал.



Никто не звонил ничего - щас поплнил карту а выйти не могу ... звоню в кал - говорят идите в отделение - этот лимит мы не снимаем.

Поставили лимит 500 грн. неподъемный - типа чтоб не сдох с голоду. Офигеть.

Гори в аду мерзкий банк. Твари !

А если бы я был за границей ? в какие нах мне подхордить отделение?



Лозунг тут как раз идеально подошел - Мой банк моя страна .. какая страна такой и банк.



Бабки конечно я вывел, т.к. это совковое г0вно даже локнуть не может нормально в силу врожденной тупости и криворуковти. Это мерзкий банк залочил мне карту (финмон).При чем мерзко по тихому - я даже и не подозревал.В прошлом мес. оборот был примерно от 150 до 200 к, т.е. как бы вполне социальный, но этого была тишь и гладь - был депо года два пролежал.Никто не звонил ничего - щас поплнил карту а выйти не могу ... звоню в кал - говорят идите в отделение - этот лимит мы не снимаем.Поставили лимит 500 грн. неподъемный - типа чтоб не сдох с голоду. Офигеть.Гори в аду мерзкий банк. Твари !А если бы я был за границей ? в какие нах мне подхордить отделение?Лозунг тут как раз идеально подошел - Мой банк моя страна .. какая страна такой и банк.Бабки конечно я вывел, т.к. это совковое г0вно даже локнуть не может нормально в силу врожденной тупости и криворуковти.

Годный банк



Я все забрал у меня правда немного было меньше 150к на родителя и сказал все счета и карты закрыть

Хорошо что в своё время ума хватило не по наоткрывать столбов в этом отстойнике Годный банкЯ все забрал у меня правда немного было меньше 150к на родителя и сказал все счета и карты закрытьХорошо что в своё время ума хватило не по наоткрывать столбов в этом отстойнике Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7000 З нами з: 18.06.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 494 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 тра, 2018 22:20 Ukrainian написав: Scholar написав: bosson513



Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись

Доки потребуют когда придёт забирать Доки потребуют когда придёт забирать



Не чув про таке ніде, крім Авалю Не чув про таке ніде, крім Авалю Scholar

Повідомлень: 1153 З нами з: 25.03.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 тра, 2018 23:09 Scholar написав: bosson513



Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись



а при чем тут обязательный ?

у меня в тех банках из которых выгнали или пробовали выгнать или просто плющили нигде никопейки нала не поступало на счет и никопейки не снималось. а при чем тут обязательный ?у меня в тех банках из которых выгнали или пробовали выгнать или просто плющили нигде никопейки нала не поступало на счет и никопейки не снималось. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34268 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5442 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1327132813291330 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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