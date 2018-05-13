IMPRINTER написав:

Это мерзкий банк залочил мне карту (финмон).При чем мерзко по тихому - я даже и не подозревал.В прошлом мес. оборот был примерно от 150 до 200 к, т.е. как бы вполне социальный, но этого была тишь и гладь - был депо года два пролежал.Никто не звонил ничего - щас поплнил карту а выйти не могу ... звоню в кал - говорят идите в отделение - этот лимит мы не снимаем.Поставили лимит 500 грн. неподъемный - типа чтоб не сдох с голоду. Офигеть.Гори в аду мерзкий банк. Твари !А если бы я был за границей ? в какие нах мне подхордить отделение?Лозунг тут как раз идеально подошел - Мой банк моя страна .. какая страна такой и банк.Бабки конечно я вывел, т.к. это совковое г0вно даже локнуть не может нормально в силу врожденной тупости и криворуковти.