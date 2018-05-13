Додано: Пон 14 тра, 2018 09:51

А мне всё нравится в Ощаде, и столбы у меня жирные до конца года, все с свободным пополнением. И карты обильно пополняю. Единственное что я для себя новое взял из последней порции негатива это то что меня не торгуют может из-за того что у меня платинум карты.. Видно это имеет значение для фин. мониторинга, но при депозите заплатить ₴650 в год за платинум я могу, плюс скидки в ресторанах магазинах и лаунж Борисполь очень много раз выручал)) А те кто ходят с mc standart или visa classic, воротят по 200k и выше в месяц по счету(менялы по ходу) то так вам и надо, не жадничайте возьмите платинум карты или переходите в Прокдерит Банк, там прекрасный карт. продукт, всё включено, за ₴165 в месяц.





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