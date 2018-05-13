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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:44
Scholar написав:bosson513
Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись
Доки потребуют когда придёт забирать
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:54
IMPRINTER написав:
Это мерзкий банк залочил мне карту (финмон).
При чем мерзко по тихому - я даже и не подозревал.
В прошлом мес. оборот был примерно от 150 до 200 к, т.е. как бы вполне социальный, но этого была тишь и гладь - был депо года два пролежал.
Никто не звонил ничего - щас поплнил карту а выйти не могу ... звоню в кал - говорят идите в отделение - этот лимит мы не снимаем.
Поставили лимит 500 грн. неподъемный - типа чтоб не сдох с голоду. Офигеть.
Гори в аду мерзкий банк. Твари !
А если бы я был за границей ? в какие нах мне подхордить отделение?
Лозунг тут как раз идеально подошел - Мой банк моя страна .. какая страна такой и банк.
Бабки конечно я вывел, т.к. это совковое г0вно даже локнуть не может нормально в силу врожденной тупости и криворуковти.
Годный банк
Я все забрал у меня правда немного было меньше 150к на родителя и сказал все счета и карты закрыть
Хорошо что в своё время ума хватило не по наоткрывать столбов в этом отстойнике
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:20
Ukrainian написав: Scholar написав:bosson513
Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись
Доки потребуют когда придёт забирать
Не чув про таке ніде, крім Авалю
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Додано: Нед 13 тра, 2018 23:09
Scholar написав:bosson513
Странно, что к безналу прицепились. Под обязательный финмон не попадает. Ну и что подтверждающих доков не потребовали, прицепившись
а при чем тут обязательный ?
у меня в тех банках из которых выгнали или пробовали выгнать или просто плющили нигде никопейки нала не поступало на счет и никопейки не снималось.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 05:03
Ukrainian написав:
Опишете когда заберёте
Так уже былое.
Забиралось уже по срокам, выносилось и заносилось обратно.
Одна проблема - пока гривню забирать некуда.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Пон 14 тра, 2018 05:48
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greenozon
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Додано: Пон 14 тра, 2018 06:23
greenozon написав:
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С максимальной суммой вклада 3 кгрн?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:51
А мне всё нравится в Ощаде, и столбы у меня жирные до конца года, все с свободным пополнением. И карты обильно пополняю. Единственное что я для себя новое взял из последней порции негатива это то что меня не торгуют может из-за того что у меня платинум карты.. Видно это имеет значение для фин. мониторинга, но при депозите заплатить ₴650 в год за платинум я могу, плюс скидки в ресторанах магазинах и лаунж Борисполь очень много раз выручал)) А те кто ходят с mc standart или visa classic, воротят по 200k и выше в месяц по счету(менялы по ходу) то так вам и надо, не жадничайте возьмите платинум карты или переходите в Прокдерит Банк, там прекрасный карт. продукт, всё включено, за ₴165 в месяц.
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vadymbanker
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:01
vadymbanker написав:
у меня платинум карты.. Видно это имеет значение для фин. мониторинга
Да. И соответственно правильно заполнена анкета, де указаны все доходы, все дома и все машины
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:09
serg1974 написав: Scholar написав: YKK написав:Scholar
Спасибо за замечания.Я не говорил, что пробовать не надо, только на запрос с "надерганными цитатами" он получит точно такой ответ с надерганными цитатами от банка, только и всего. Никакой казуистики, надо знать все условия. Один из форумчан указывал фразу из договора :"…розмір процентної ставки, зазначеної в Договорі, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", затвердженої Банком на дату укладання цього Договору…
" Предполагаю у автора к договору нет документов с "умовами депозитної складової пакету послуг "Екслюзивний", а банку ничего не стоит внести изменения в условия данного продукта своим протокольным решением. А потом вполне может оказаться, что клиент все таки давал согласие на изменение банком условий договора, и это предусмотрено в договоре на обслуживание.А так автору удачи.
Условия на любую дату есть на сайте банка. Стороны договорились о будущей процентной ставке (с отлагательным условием) и она не может быть УМЕНЬШЕНА. Зайдите с этой стороны
Условия договора, которые противоречат действующему зак-ву (императивным нормам) - никчемны. Вы и сами это знаете
Другое дело, что путь «принуждения к сотрудничеству» может оказаться длинным
Получил письменный ответ от банка с разъяснениями насчёт пакета Эксклюзивный. Также в нем сообщили о решении банка от 2017года применять надбавку не ту, которая действовала на момент заключения договора, а ту которую действовала ( будет действовать) на момент достижения пороговой суммы.
Чуть позже выложу поточнее ответ здесь.
Итак, получил письменный ответ на свой запрос-уточнение, что же именно имел ввиду Ощад под пакетом услуг "Эксклюзивный" на дату заключения договора.
В ответе мне предоставили рекламную листовку, действующую на дату заключения договора. В листовке указаны надбавки +0.4, +0.6 и +1.0 к процентной ставке в зависимости от накопленной суммы пополняемого депо.
Далее в ответе:
" Вместе с тем сообщаем, что Комитетом по вопросам управления активами и пассивами Ощада от 04.09.17 N1709-35 принято решение, что при пополнении депо "Капитал" и (так далее), открытых до 28.02.17,
ПРИМЕНЯЕТСЯ действующая на СЕГОДНЯ бонусна программа лояльности."
В заключении письма Ощад сообщает, что по моему валютному договору применяется надбавка 0,25% ( а не 0,6%, как было на момент заключения договора. В самом же договоре есть оговорка, что ставка увеличивается в соответствии с пакетом "Эксклюзивный", утверждённым Банком на ДАТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ договора).
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serg1974
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