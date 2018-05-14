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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1328132913301331

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:у меня платинум карты.. Видно это имеет значение для фин. мониторинга

Да. И соответственно правильно заполнена анкета, де указаны все доходы, все дома и все машины :) :)
я ничего не указывал, анкету заполнял, но поля всё оставил пустые


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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:29

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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:поля всё оставил пустые

Не хулиганьте так больше :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:34

  clientage написав:
  vadymbanker написав:поля всё оставил пустые

Не хулиганьте так больше :)


Сотрудник первичного финмона - шланг, уволить
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