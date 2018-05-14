я ничего не указывал, анкету заполнял, но поля всё оставил пустые
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28
Re: Ощадбанк
я ничего не указывал, анкету заполнял, но поля всё оставил пустые
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33
Re: Ощадбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:34
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