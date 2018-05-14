я ничего не указывал, анкету заполнял, но поля всё оставил пустые
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28
Re: Ощадбанк
я ничего не указывал, анкету заполнял, но поля всё оставил пустые
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33
Re: Ощадбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:34
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:38
Re: Ощадбанк
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:36
Ощадбанк
Правильно конечно, я до сих пор считаю, что смс и интернет банкинг должны быть бесплатны, а премиальные карты, простите это совсем другое дело. Вот три недели назад Ощад ввел комиссию за исходящий СЭП перевод(с 14 мая), я добился её отмены для все клиентов физ., лиц, долго переписывался по facebook с специалистами из главного офиса и они её всё-таки отменили.
Что еще вы помните? С большим удовольствием отвечу.
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Востаннє редагувалось vadymbanker в Пон 14 тра, 2018 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:37
Re: Ощадбанк
Да полноте Вам, полноте Вам рыть ямки другим.
Нормально все , Ощад это машина -монстр , неповоротливая и инертная.
Всегда найдется винтик , который можно подмазать и повернуть всё на свою сторону.
Если не быковать и не маячить на горизонте - то и в этом совке тоже есть счастье.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:47
serg1974 Спасибо, что проинформировали об ответе банка на свой запрос. Не знаю, как Вам, но мне не совсем понятно, что имел в виду Ощад, под пакетом услуг "Эксклюзивный". Особенно порадовала предоставленная рекламная листовка))
П.С. В дальнейшем, по возможности, выкладывайте полный ответ банка, без сокращений, желательно фото с телефона или скан. Так будет понятнее. Естественно с исключением личной информации и т.д. Желаю удачи
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:44
Re: Ощадбанк
serg1974
удачи , в этом нелегком...судя по всему, ощад сделал финт ушами и морознулся..и на свежепополненные старые депо , та старая , вкусная лояльность , распространяться не будет... ...в январе 19-го , смогу подключиться , а так пока , прецендента нет для оф. обращения... понимаю , что скорей всего , шансов -ноль ...масовка больше нужна будет для того , чтоб ощад дальше , с ограничениями не увлекся...
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:56
А я считаю, что такси и метро должны быть бесплатны.
А людей, которые не в состоянии отключить тапко-подпись - нужно анально карать.
Можно пруф на то, что банк отменил своё решение в результате переписки в фейсбуке с клиентом ?
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