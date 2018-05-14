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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1328132913301331

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:у меня платинум карты.. Видно это имеет значение для фин. мониторинга

Да. И соответственно правильно заполнена анкета, де указаны все доходы, все дома и все машины :) :)
я ничего не указывал, анкету заполнял, но поля всё оставил пустые


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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:29

serg1974

Налицо одностороннее изменение условий. Жалобу в НБУ
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:поля всё оставил пустые

Не хулиганьте так больше :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:34

  clientage написав:
  vadymbanker написав:поля всё оставил пустые

Не хулиганьте так больше :)


Сотрудник первичного финмона - шланг, уволить
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:38

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:при депозите заплатить ₴650 в год за платинум я могу
а пару лет назад вадымбанкер бился с Ощадом за 7 грн/мес за смс. я правильно помню?))))
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:36

Ощадбанк

apollo написав:
  vadymbanker написав:при депозите заплатить ₴650 в год за платинум я могу
а пару лет назад вадымбанкер бился с Ощадом за 7 грн/мес за смс. я правильно помню?))))
Правильно конечно, я до сих пор считаю, что смс и интернет банкинг должны быть бесплатны, а премиальные карты, простите это совсем другое дело. Вот три недели назад Ощад ввел комиссию за исходящий СЭП перевод(с 14 мая), я добился её отмены для все клиентов физ., лиц, долго переписывался по facebook с специалистами из главного офиса и они её всё-таки отменили.
Что еще вы помните? С большим удовольствием отвечу.


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Востаннє редагувалось vadymbanker в Пон 14 тра, 2018 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:37

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:то так вам и надо,


Да полноте Вам, полноте Вам рыть ямки другим.
Нормально все , Ощад это машина -монстр , неповоротливая и инертная.
Всегда найдется винтик , который можно подмазать и повернуть всё на свою сторону.
Если не быковать и не маячить на горизонте - то и в этом совке тоже есть счастье.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:47

serg1974 Спасибо, что проинформировали об ответе банка на свой запрос. Не знаю, как Вам, но мне не совсем понятно, что имел в виду Ощад, под пакетом услуг "Эксклюзивный". Особенно порадовала предоставленная рекламная листовка))
П.С. В дальнейшем, по возможности, выкладывайте полный ответ банка, без сокращений, желательно фото с телефона или скан. Так будет понятнее. Естественно с исключением личной информации и т.д. Желаю удачи
YKK
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:44

Re: Ощадбанк

serg1974
удачи , в этом нелегком...судя по всему, ощад сделал финт ушами и морознулся..и на свежепополненные старые депо , та старая , вкусная лояльность , распространяться не будет...:( ...в январе 19-го , смогу подключиться , а так пока , прецендента нет для оф. обращения... понимаю , что скорей всего , шансов -ноль ...масовка больше нужна будет для того , чтоб ощад дальше , с ограничениями не увлекся...
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:56

  vadymbanker написав:я до сих пор считаю, что смс и интернет банкинг должны быть бесплатны

...я добился её отмены для все клиентов физ., лиц, долго переписывался по facebook с специалистами из главного офиса и они её всё-таки отменили...

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А я считаю, что такси и метро должны быть бесплатны.
А людей, которые не в состоянии отключить тапко-подпись - нужно анально карать.

Можно пруф на то, что банк отменил своё решение в результате переписки в фейсбуке с клиентом ?
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