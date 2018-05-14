RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1329133013311332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:56

  YKK написав:serg1974 Спасибо, что проинформировали об ответе банка на свой запрос. Не знаю, как Вам, но мне не совсем понятно, что имел в виду Ощад, под пакетом услуг "Эксклюзивный". Особенно порадовала предоставленная рекламная листовка))
П.С. В дальнейшем, по возможности, выкладывайте полный ответ банка, без сокращений, желательно фото с телефона или скан. Так будет понятнее. Естественно с исключением личной информации и т.д. Желаю удачи



Более идиотской конструкции, чем назвать бонусы - пакетом "Эксклюзивный", и по факту просто ссылаться на рекламную листовку, выдумать трудно.

Зображення
Востаннє редагувалось serg1974 в Пон 14 тра, 2018 22:04, всього редагувалось 2 разів.
serg1974
 
Повідомлень: 600
З нами з: 27.10.10
Подякував: 30 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:58

  lincoln2 написав:serg1974
удачи , в этом нелегком...судя по всему, ощад сделал финт ушами и морознулся..и на свежепополненные старые депо , та старая , вкусная лояльность , распространяться не будет...:( ...в январе 19-го , смогу подключиться , а так пока , прецендента нет для оф. обращения... понимаю , что скорей всего , шансов -ноль ...масовка больше нужна будет для того , чтоб ощад дальше , с ограничениями не увлекся...


Если есть идеи, кому и что писать, можем попробовать на моем "прецеденте".
serg1974
 
Повідомлень: 600
З нами з: 27.10.10
Подякував: 30 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:14

Re: Ощадбанк

mustbe написав:
  vadymbanker написав:я до сих пор считаю, что смс и интернет банкинг должны быть бесплатны

...я добился её отмены для все клиентов физ., лиц, долго переписывался по facebook с специалистами из главного офиса и они её всё-таки отменили...

Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

А я считаю, что такси и метро должны быть бесплатны.
А людей, которые не в состоянии отключить тапко-подпись - нужно анально карать.

Можно пруф на то, что банк отменил своё решение в результате переписки в фейсбуке с клиентом ?
только завистник и трус может так писать как ты, тихо за компьютером, где никто не увидит, не услышит.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
Повідомлень: 108
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1329133013311332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, vitaliy1111, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.