YKK написав:serg1974 Спасибо, что проинформировали об ответе банка на свой запрос. Не знаю, как Вам, но мне не совсем понятно, что имел в виду Ощад, под пакетом услуг "Эксклюзивный". Особенно порадовала предоставленная рекламная листовка)) П.С. В дальнейшем, по возможности, выкладывайте полный ответ банка, без сокращений, желательно фото с телефона или скан. Так будет понятнее. Естественно с исключением личной информации и т.д. Желаю удачи
Более идиотской конструкции, чем назвать бонусы - пакетом "Эксклюзивный", и по факту просто ссылаться на рекламную листовку, выдумать трудно.
Востаннє редагувалось serg1974 в Пон 14 тра, 2018 22:04, всього редагувалось 2 разів.
lincoln2 написав:serg1974 удачи , в этом нелегком...судя по всему, ощад сделал финт ушами и морознулся..и на свежепополненные старые депо , та старая , вкусная лояльность , распространяться не будет... ...в январе 19-го , смогу подключиться , а так пока , прецендента нет для оф. обращения... понимаю , что скорей всего , шансов -ноль ...масовка больше нужна будет для того , чтоб ощад дальше , с ограничениями не увлекся...
Если есть идеи, кому и что писать, можем попробовать на моем "прецеденте".