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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1329133013311332 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 445 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 135 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 119 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 91 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 445 Додано: Пон 14 тра, 2018 21:56 YKK написав: serg1974 Спасибо, что проинформировали об ответе банка на свой запрос. Не знаю, как Вам, но мне не совсем понятно, что имел в виду Ощад, под пакетом услуг "Эксклюзивный". Особенно порадовала предоставленная рекламная листовка))

П.С. В дальнейшем, по возможности, выкладывайте полный ответ банка, без сокращений, желательно фото с телефона или скан. Так будет понятнее. Естественно с исключением личной информации и т.д. Желаю удачи Спасибо, что проинформировали об ответе банка на свой запрос. Не знаю, как Вам, но мне не совсем понятно, что имел в виду Ощад, под пакетом услуг "Эксклюзивный". Особенно порадовала предоставленная рекламная листовка))П.С. В дальнейшем, по возможности, выкладывайте полный ответ банка, без сокращений, желательно фото с телефона или скан. Так будет понятнее. Естественно с исключением личной информации и т.д. Желаю удачи





Более идиотской конструкции, чем назвать бонусы - пакетом "Эксклюзивный", и по факту просто ссылаться на рекламную листовку, выдумать трудно.



Более идиотской конструкции, чем назвать бонусы - пакетом "Эксклюзивный", и по факту просто ссылаться на рекламную листовку, выдумать трудно. Востаннє редагувалось serg1974 в Пон 14 тра, 2018 22:04, всього редагувалось 2 разів. serg1974 Повідомлень: 600 З нами з: 27.10.10 Подякував: 30 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 тра, 2018 21:58 lincoln2 написав: serg1974

удачи , в этом нелегком...судя по всему, ощад сделал финт ушами и морознулся..и на свежепополненные старые депо , та старая , вкусная лояльность , распространяться не будет... ...в январе 19-го , смогу подключиться , а так пока , прецендента нет для оф. обращения... понимаю , что скорей всего , шансов -ноль ...масовка больше нужна будет для того , чтоб ощад дальше , с ограничениями не увлекся... serg1974удачи , в этом нелегком...судя по всему, ощад сделал финт ушами и морознулся..и на свежепополненные старые депо , та старая , вкусная лояльность , распространяться не будет......в январе 19-го , смогу подключиться , а так пока , прецендента нет для оф. обращения... понимаю , что скорей всего , шансов -ноль ...масовка больше нужна будет для того , чтоб ощад дальше , с ограничениями не увлекся...



Если есть идеи, кому и что писать, можем попробовать на моем "прецеденте". Если есть идеи, кому и что писать, можем попробовать на моем "прецеденте". serg1974 Повідомлень: 600 З нами з: 27.10.10 Подякував: 30 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 тра, 2018 22:14 Re: Ощадбанк mustbe написав: vadymbanker написав: я до сих пор считаю, что смс и интернет банкинг должны быть бесплатны



...я добился её отмены для все клиентов физ., лиц, долго переписывался по facebook с специалистами из главного офиса и они её всё-таки отменили...



Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk я до сих пор считаю, что смс и интернет банкинг должны быть бесплатны...я добился её отмены для все клиентов физ., лиц, долго переписывался по facebook с специалистами из главного офиса и они её всё-таки отменили...Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

А я считаю, что такси и метро должны быть бесплатны.

А людей, которые не в состоянии отключить тапко-подпись - нужно анально карать.



Можно пруф на то, что банк отменил своё решение в результате переписки в фейсбуке с клиентом ? А я считаю, что такси и метро должны быть бесплатны.А людей, которые не в состоянии отключить тапко-подпись - нужно анально карать.Можно пруф на то, что банк отменил своё решение в результате переписки в фейсбуке с клиентом ? только завистник и трус может так писать как ты, тихо за компьютером, где никто не увидит, не услышит.





Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk только завистник и трус может так писать как ты, тихо за компьютером, где никто не увидит, не услышит.Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk vadymbanker Повідомлень: 108 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 тра, 2018 04:34 mustbe написав: vadymbanker написав: я до сих пор считаю, что смс и интернет банкинг должны быть бесплатны



...я добился её отмены для все клиентов физ., лиц, долго переписывался по facebook с специалистами из главного офиса и они её всё-таки отменили...



Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk я до сих пор считаю, что смс и интернет банкинг должны быть бесплатны...я добился её отмены для все клиентов физ., лиц, долго переписывался по facebook с специалистами из главного офиса и они её всё-таки отменили...Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

А я считаю, что такси и метро должны быть бесплатны.

А людей, которые не в состоянии отключить тапко-подпись - нужно анально карать.



Можно пруф на то, что банк отменил своё решение в результате переписки в фейсбуке с клиентом ? А я считаю, что такси и метро должны быть бесплатны.А людей, которые не в состоянии отключить тапко-подпись - нужно анально карать.Можно пруф на то, что банк отменил своё решение в результате переписки в фейсбуке с клиентом ?

Вы гомосексуалист? Вы гомосексуалист? Щось мені з ТАС "щастить" BBC

Повідомлень: 13258 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1015 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1329133013311332 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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