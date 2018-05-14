|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:58
lincoln2 написав:
serg1974
удачи , в этом нелегком...судя по всему, ощад сделал финт ушами и морознулся..и на свежепополненные старые депо , та старая , вкусная лояльность , распространяться не будет...
...в январе 19-го , смогу подключиться , а так пока , прецендента нет для оф. обращения... понимаю , что скорей всего , шансов -ноль ...масовка больше нужна будет для того , чтоб ощад дальше , с ограничениями не увлекся...
Если есть идеи, кому и что писать, можем попробовать на моей ситуации.
Востаннє редагувалось serg1974
в Вів 15 тра, 2018 06:45, всього редагувалось 1 раз.
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:33
Переказ на МЗ Мій банк перестав вважати активністю по карті.
Чомусь 12.05.18 взяв і списав пару копійок за неактивність (тут неактивність 3 місячна).
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24510
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:26
Квесторе_поверніться написав:
Переказ на МЗ Мій банк перестав вважати активністю по карті.
Чомусь 12.05.18 взяв і списав пару копійок за неактивність (тут неактивність 3 місячна).
В овер списано? И почему 12го списано, разве не в биллинг 25..26го?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24331
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1957 раз.
- Подякували: 2729 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:54
За неактивність вже 20 грн. Будьмо активніші!
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|