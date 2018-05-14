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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1329133013311332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:58

  lincoln2 написав:serg1974
удачи , в этом нелегком...судя по всему, ощад сделал финт ушами и морознулся..и на свежепополненные старые депо , та старая , вкусная лояльность , распространяться не будет...:( ...в январе 19-го , смогу подключиться , а так пока , прецендента нет для оф. обращения... понимаю , что скорей всего , шансов -ноль ...масовка больше нужна будет для того , чтоб ощад дальше , с ограничениями не увлекся...


Если есть идеи, кому и что писать, можем попробовать на моей ситуации.
Востаннє редагувалось serg1974 в Вів 15 тра, 2018 06:45, всього редагувалось 1 раз.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:33

Переказ на МЗ Мій банк перестав вважати активністю по карті.
Чомусь 12.05.18 взяв і списав пару копійок за неактивність (тут неактивність 3 місячна).
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:26

  Квесторе_поверніться написав:Переказ на МЗ Мій банк перестав вважати активністю по карті.
Чомусь 12.05.18 взяв і списав пару копійок за неактивність (тут неактивність 3 місячна).

В овер списано? И почему 12го списано, разве не в биллинг 25..26го?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:54

Re: Ощадбанк

За неактивність вже 20 грн. Будьмо активніші!
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:00

  Квесторе_поверніться написав:Переказ на МЗ Мій банк перестав вважати активністю по карті.
Чомусь 12.05.18 взяв і списав пару копійок за неактивність (тут неактивність 3 місячна).

По МЗ і не мала бути активність
Активність наступає, коли є два різні рахунки, втч виплата відсотків
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:38

про неактивність

###Неактивним вважається картрахунок по якому протягом трьох місяців і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по Рахунку, переказу коштів за допомогою послуги «Мобільні заощадження»/з/на рахунку Віртуальної картки). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку. Для набувачів грошової благодійної допомоги від благодійних організацій, розташованих в Донецькій та Луганській областях, територія яких перебуває під контролем української влади, неактивним вважається картрахунок, по якому протягом вісімнадцяти місяців і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по рахунку).###

Тобто відсотки теж не вважаються активністю. Тільки рух коштів з/на рахунок.
Востаннє редагувалось alibob в Вів 15 тра, 2018 13:45, всього редагувалось 1 раз.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:41

Re: Ощадбанк

  alibob написав:Тобто відсотки теж не вважаються активністю

Так. Тільки рух коштів з/на рахунок.Так. Тільки рух коштів з/на рахунок.Так. Тільки рух коштів з/на рахунок.Так. Тільки рух коштів з/на рахунок.Так. Тільки рух коштів з/на рахунок. 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:44

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Переказ на МЗ Мій банк перестав вважати активністю по карті.
Чомусь 12.05.18 взяв і списав пару копійок за неактивність (тут неактивність 3 місячна).

В овер списано? И почему 12го списано, разве не в биллинг 25..26го?

Списало тільки залишок, в мінус не залізло.
В виписці пише що списалось 12.05.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:58

  alibob написав:###Неактивним вважається картрахунок по якому протягом трьох місяців і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по Рахунку, переказу коштів за допомогою послуги «Мобільні заощадження»/з/на рахунку Віртуальної картки). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку. Для набувачів грошової благодійної допомоги від благодійних організацій, розташованих в Донецькій та Луганській областях, територія яких перебуває під контролем української влади, неактивним вважається картрахунок, по якому протягом вісімнадцяти місяців і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по рахунку).###

Тобто відсотки теж не вважаються активністю. Тільки рух коштів з/на рахунок.


Відсотки з МЗ не є активністю.
А відсотки з депозиту є, бо є оборот по двох різних рахунках. і це так, бо по євроровій картці падають символічні відсотки вже більше року і більше ніяких рухів. пару центів не списують
wolt450
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