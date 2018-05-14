в деяких банках хитро діють, як партизани із засідки - як тільки з'являться гроші на просроченому рахунку - тоді їх і спишуть
а як в ощадному банці?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 17:14
Re: Ощадбанк
в деяких банках хитро діють, як партизани із засідки - як тільки з'являться гроші на просроченому рахунку - тоді їх і спишуть
а як в ощадному банці?
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