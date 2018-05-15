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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1330133113321333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:14

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Списало тільки залишок, в мінус не залізло.
В виписці пише що списалось 12.05.


в деяких банках хитро діють, як партизани із засідки - як тільки з'являться гроші на просроченому рахунку - тоді їх і спишуть

а як в ощадному банці? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 04:14

  greenozon написав:
  alibob написав:###Неактивним вважається картрахунок по якому протягом трьох місяців


банка здуріла геть зовсім,
в норм. закладах це рік і більше...


До проминвеста еще расти и расти. Там тупо посписывали и позакрывали счета.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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