в деяких банках хитро діють, як партизани із засідки - як тільки з'являться гроші на просроченому рахунку - тоді їх і спишуть
а як в ощадному банці?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 17:14
Re: Ощадбанк
в деяких банках хитро діють, як партизани із засідки - як тільки з'являться гроші на просроченому рахунку - тоді їх і спишуть
а як в ощадному банці?
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Додано: Сер 16 тра, 2018 04:14
До проминвеста еще расти и расти. Там тупо посписывали и позакрывали счета.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:34
Re: Ощадбанк
Последнее движение было 12.02? Если ещё пару копеек докинуть на счёт не доспишет остальную сумму комиссии?
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