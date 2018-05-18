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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1330133113321333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:14

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Списало тільки залишок, в мінус не залізло.
В виписці пише що списалось 12.05.


в деяких банках хитро діють, як партизани із засідки - як тільки з'являться гроші на просроченому рахунку - тоді їх і спишуть

а як в ощадному банці? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 04:14

  greenozon написав:
  alibob написав:###Неактивним вважається картрахунок по якому протягом трьох місяців


банка здуріла геть зовсім,
в норм. закладах це рік і більше...


До проминвеста еще расти и расти. Там тупо посписывали и позакрывали счета.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:34

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Переказ на МЗ Мій банк перестав вважати активністю по карті.
Чомусь 12.05.18 взяв і списав пару копійок за неактивність (тут неактивність 3 місячна).

В овер списано? И почему 12го списано, разве не в биллинг 25..26го?

Списало тільки залишок, в мінус не залізло.
В виписці пише що списалось 12.05.
Последнее движение было 12.02? Если ещё пару копеек докинуть на счёт не доспишет остальную сумму комиссии?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:26

Re: Ощадбанк

Опытные клиенты, а подскажите, у них действительно если перевести к ним денег через p2p, баланс повысится, потом сразу эти деньги потратить, то на следующий день насчитают овердрафт, т.к. по словам поддержки "деньги еще на тот момент не дошли, а пришли только на следующий день"?
Это нормально для Ощада? Сколько пользовался по подобной схеме в других банках никогда не было никакого овердрафта.
alpha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:47

  alpha написав:Опытные клиенты, а подскажите, у них действительно если перевести к ним денег через p2p, баланс повысится, потом сразу эти деньги потратить, то на следующий день насчитают овердрафт, т.к. по словам поддержки "деньги еще на тот момент не дошли, а пришли только на следующий день"?
Это нормально для Ощада? Сколько пользовался по подобной схеме в других банках никогда не было никакого овердрафта.

да почти у всех банков подобное, окромя Мони и бегемота и, особенно, после 19:00 :wink: :wink:
Но, если пользоваться Ощадовским р2р в опервремя (с 9:00 до 19:00), то вот такая пополняха проводится текущим оперднём. Эт раз
А два, это то, шо траты (а не последующие обналы в АТМ или СЭП) с карты проводятся не ранее следующего опердня, т.е. овера по таким тратам в принципе быть не может :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:59

clientage
перевод p2p был в 12:24
а трата в 15:03 того-же дня.
но трата была - перевод на свою виртуальную карту.
а в полночь списали под точно таким же именем как предыдущее пополнение p2p "Зарахування переказу на рахунок"
alpha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:07

Re: Ощадбанк

  alpha написав:перевод на свою виртуальную карту

это не трата :) это перевод между своими счетами -- проводка текущим днём = овер харантирован
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:09

  Aps написав:
Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:В овер списано? И почему 12го списано, разве не в биллинг 25..26го?

Списало тільки залишок, в мінус не залізло.
В виписці пише що списалось 12.05.
Последнее движение было 12.02? Если ещё пару копеек докинуть на счёт не доспишет остальную сумму комиссии?

Перекинув пару коп з МЗ...спостерігаю.
Квесторе_поверніться
 
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