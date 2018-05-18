в деяких банках хитро діють, як партизани із засідки - як тільки з'являться гроші на просроченому рахунку - тоді їх і спишуть
а як в ощадному банці?
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Додано: Вів 15 тра, 2018 17:14
Re: Ощадбанк
в деяких банках хитро діють, як партизани із засідки - як тільки з'являться гроші на просроченому рахунку - тоді їх і спишуть
а як в ощадному банці?
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Додано: Сер 16 тра, 2018 04:14
До проминвеста еще расти и расти. Там тупо посписывали и позакрывали счета.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:34
Re: Ощадбанк
Последнее движение было 12.02? Если ещё пару копеек докинуть на счёт не доспишет остальную сумму комиссии?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:26
Re: Ощадбанк
Опытные клиенты, а подскажите, у них действительно если перевести к ним денег через p2p, баланс повысится, потом сразу эти деньги потратить, то на следующий день насчитают овердрафт, т.к. по словам поддержки "деньги еще на тот момент не дошли, а пришли только на следующий день"?
Это нормально для Ощада? Сколько пользовался по подобной схеме в других банках никогда не было никакого овердрафта.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:47
да почти у всех банков подобное, окромя Мони и бегемота и, особенно, после 19:00
Но, если пользоваться Ощадовским р2р в опервремя (с 9:00 до 19:00), то вот такая пополняха проводится текущим оперднём. Эт раз
А два, это то, шо траты (а не последующие обналы в АТМ или СЭП) с карты проводятся не ранее следующего опердня, т.е. овера по таким тратам в принципе быть не может
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:59
clientage
перевод p2p был в 12:24
а трата в 15:03 того-же дня.
но трата была - перевод на свою виртуальную карту.
а в полночь списали под точно таким же именем как предыдущее пополнение p2p "Зарахування переказу на рахунок"
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:07
Re: Ощадбанк
это не трата это перевод между своими счетами -- проводка текущим днём = овер харантирован
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:09
Перекинув пару коп з МЗ...спостерігаю.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:22
clientage
Т.е. это не глюк, это нормальное поведение Ощада?
Можно забить и не пытаться "проблему решить"?
В трех других банках никогда с таким не сталкивался, хотя подобные операции несомненно были.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:45
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