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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:49

J
правекс, укрсоц
alpha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:15

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:в кале олень сказал так, что этот лимит он снять не может, т.к. лочили куры с отделения.

конкретно нач. отд. и лочит, а звонить ему лень, а тем более письмо/запрос по лехтронке сбросить :evil:


курице расскажу тогда на недельке

как решилось? Курка увидала Кузькину мать :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлень: 1509
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:53

Подскажите, оплата коммуналки через кассу сейчас бесплатная только для тех, кто получает там пенсию, или еще есть льготные категории?
ishvara
 
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