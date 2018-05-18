J
правекс, укрсоц
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:15
как решилось? Курка увидала Кузькину мать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:53
Подскажите, оплата коммуналки через кассу сейчас бесплатная только для тех, кто получает там пенсию, или еще есть льготные категории?
|