Додано: Суб 19 тра, 2018 10:27

Мизантрóп



пришел. начальница была занята обсуждением косметики с подругой. в зале вместо 3-х куриц была одна, которые ослуживают физиков. к одной была толпа. начальница сказала иди к курице мне пох на твои проблемы я занята. в общем пока все подвешено.

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