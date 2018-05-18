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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:49
J
правекс, укрсоц
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alpha
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:15
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
в кале олень сказал так, что этот лимит он снять не может, т.к. лочили куры с отделения.
конкретно нач. отд. и лочит, а звонить ему лень, а тем более письмо/запрос по лехтронке сбросить
курице расскажу тогда на недельке
как решилось? Курка увидала Кузькину мать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:53
Подскажите, оплата коммуналки через кассу сейчас бесплатная только для тех, кто получает там пенсию, или еще есть льготные категории?
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ishvara
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Додано: Суб 19 тра, 2018 10:27
Мизантрóп
пришел. начальница была занята обсуждением косметики с подругой. в зале вместо 3-х куриц была одна, которые ослуживают физиков. к одной была толпа. начальница сказала иди к курице мне пох на твои проблемы я занята. в общем пока все подвешено.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 19 тра, 2018 10:29
IMPRINTER написав:Мизантрóп
пришел. начальница была занята обсуждением косметики с подругой. в зале вместо 3-х куриц была одна, которые ослуживают физиков. к одной была толпа. начальница сказала иди к курице мне пох на твои проблемы я занята. в общем пока все подвешено.
Хороший, пышный гов нобанк.
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Ratatui
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