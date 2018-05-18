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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:49

J
правекс, укрсоц
alpha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:15

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:в кале олень сказал так, что этот лимит он снять не может, т.к. лочили куры с отделения.

конкретно нач. отд. и лочит, а звонить ему лень, а тем более письмо/запрос по лехтронке сбросить :evil:


курице расскажу тогда на недельке

как решилось? Курка увидала Кузькину мать :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:53

Подскажите, оплата коммуналки через кассу сейчас бесплатная только для тех, кто получает там пенсию, или еще есть льготные категории?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:27

Мизантрóп

пришел. начальница была занята обсуждением косметики с подругой. в зале вместо 3-х куриц была одна, которые ослуживают физиков. к одной была толпа. начальница сказала иди к курице мне пох на твои проблемы я занята. в общем пока все подвешено.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:29

  IMPRINTER написав:Мизантрóп

пришел. начальница была занята обсуждением косметики с подругой. в зале вместо 3-х куриц была одна, которые ослуживают физиков. к одной была толпа. начальница сказала иди к курице мне пох на твои проблемы я занята. в общем пока все подвешено.


Хороший, пышный гов нобанк.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:36

Re: Ощадбанк

Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн.
Многие как и я отказываются и отходят от терминала.
Где теперь платить без комиса - принципиально!
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:44

БС закручує гайки пересічному, бо сама хоче їсти :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:46

  valya написав:Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн.
Многие как и я отказываются и отходят от терминала.
Где теперь платить без комиса - принципиально!

в кассе комиссию берут?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:48

А-банк вроде принимал коммуналку без комиссии в кассе. Но зависит от региона
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:52

J
Раньше брали, кроме пенсов.
В Укртелекоме с терминала ПИН банка удалось заплатить за тлф без комиса.
Есть там и комуналка только за газ и електрику, нужно знать счет, по комису - не знаю
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valya
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